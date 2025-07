Liga 2: idegenben lesz több meccse a Sepsinek az alapszakaszban

A Superligából kieső székelyföldi csapat, amelyben Tamás Márk és Sigér Dávid személyében két anyaországi játékos is szerepel, az alapszakaszban tíz mérkőzést játszik Sepsiszentgyörgyön és tizenegyet idegenben, viszont a legerősebbnek tűnő riválisokat (Corvinul, Poli Iasi, Resicabánya) otthon fogadhatja.

Pintér Bence új klubja, a Liga 3-ból frissen feljutó szatmárnémeti Olimpia az előző szezonban a felsőházba jutó Resicabánya otthonában játszik a nyitó fordulóban. Az egykörös alapszakasz végén az első hat helyezett kerül a felsőházba, amelyben oda-vissza kört játszanak, és az első és a második jut fel az élvonalba, a harmadik és negyedik helyezett pedig osztályozót játszik a Superliga 13. és 14. helyén végző együttesekkel.

A 22 csapatos mezőny az idén még a korábbiaknál is nehezebben állt össze. A FCU Craiovát a román szövetség zárta ki tartozásai miatt, az élvonalból tavasszal kieső Gloria Buzau pedig anyagi fedezett hiányában lépett vissza – a város vezetősége a januárban megszüntetett női kézilabdacsapat után most a futballisták finanszírozását is megszüntette. Helyükre a legjobb kiesőket, az Újszentest (Dumbravita) és a Campulung Muscelt hívta vissza a FRF.

Nyárádtőnek sem volt pénze újabb Liga 2-es szezonra, de a Maros megyei kisváros inkább átengedte az indulási jogot, valamint teljes keretét és szakmai stábját a megyei bajnokságot megnyerő marosvásárhelyi ASA-nak, amely csupán nevében azonos Bölöni László egykori csapatával. Magántulajdonban levő klubként azonban az ASA feljuthat az élvonalba, bár ebben az idényben aligha lesz versenyben a Superligáért. Kilenc másik klub (tavaly még nyolc ilyen volt) azonban szervezeti formája miatt most sem rendelkezik feljutási joggal: a védelmi-, illetve belügyminisztérium tulajdonában levő Steaua és CS Dinamo (ez sem azonos az élvonalbeli FC Dinamóval), valamint a Tunari, a Szatmárnémeti, a Beszterce, az Afumati, a Slatina, a Sellenberk és az Újszentes.