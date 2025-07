Az Arsenal lemondhat Gyökeresről; Dzeko és Immobile is visszatért Olaszországba – csütörtöki transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT DÉLELŐTT ÉS KORA DÉLUTÁN

Az FTC kölcsönadta fiatal ghánai védőjét: Shadirac Say a finn élvonalban, az FC Oulu kötelékében folytatja. Egy másik fradista, Matheus Saldanha is távozóban van, helyi sajtóhírek szerint az arab emírségekbeli Al-Vaszl hamarosan bejelenti a szerződtetését. A ZTE szlovén kapust igazolt Zan Mauricio Lalovic (NK Nafta) személyében, és az NB II-es Kecskemét is kapussal erősített, immár az övé a Győrből távozó korosztályos válogatott Ruisz Barnabás, míg a Videoton kölcsönvette az Újpest középpályását, Dékei Márkot.

Ami a nemzetközi piacot illeti, az Arsenal bejelentette a 31 éves dán középpályás, Christian Nörgaard szerződtetését, ami viszont Viktor Gyökerest illeti, egyelőre nincs friss fejlemény – az A Bola portugál sportlap a csendből arra következtet, hogy könnyen lehet: a Sporting svéd gólgyárosa nem igazol a londoniakhoz.

Hivatalossá vált, hogy Edin Dzeko visszatér az olasz bajnokságba, aláírt az őt régóta csábító Fiorentinához. A 84-szeres angol válogatott Jordan Henderson távozott az Ajaxtól – róla még nem tudjuk, hol folytatja. Luka Modric Real Madrid-korszaka a klubvilágbajnoksággal véget ért, és ha megalapozottak a szakértői értesülések, a Milan hamarosan bejelenti a szerződtetését.

EZ TÖRTÉNT KÉSŐ DÉLUTÁN ÉS ESTE

Bódi Ádám aláírt a másodosztály újoncához, a Tiszakécskéhez, míg volt csapata, az élvonalban debütáló Kazincbarcika az örmény válogatott Varazdat Harojannal erősített. Emellett az NB II-es Csákvár szerződtette a 21 éves balhátvédet, Tifán-Péter Bencét, a Videotonnál pedig pénteken írhat alá a DVSC-től nemrég távozó Kocsis Gergő.

Hazai fronton más nem történt, de voltak események a nemzetközi piacon. Talán a legfontosabb, hogy Théo Hernandez otthagyta a Milant, mivel 25 millió eurót fizetett érte a szaúdi Al-Hilal, miközben Ciro Immobile a Besiktastól visszatért Olaszországba, a Bologna kötött vele szerződést, valamint az AS Roma kölcsönadta az Istanbul Basaksehirnek üzbég támadóját, Eldor Shomurodovot – a török klub opciós jogot is szerzett a megvásárlására.

Az angoloknál a Tottenham a hírek szerint 60 millió fontot fizet a Nottingham Forestnek Morgan Gibbs-White-ért, míg a West Hamtől 11 év után távozó Aaron Cresswell egy idényre aláírt a Championshipben szereplő Stoke Cityhez, a PL-újonc Sunderland pedig bejelentette az elefántcsontparti szélső, Simon Adingra érkezését a Brightontól.

Késő este Fabrizio Romano azt is közölte, hogy a Real Madrid és a Benfica szóban megegyezett a 22 éves spanyol balhátvéd, Álvaro Carreras átigazolásáról, akiért a királyi gárda 50 millió eurót fizet részletekben, de még meg kell várni, hogy a Manchester United biztosan nem él-e a visszavásárlási opciójával.