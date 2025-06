Luís Figo szerint Vitinha az Aranylabda egyik esélyese

– Huszonöt évvel ezelőtt igazolt az FC Barcelonától az ősi rivális Real Madridhoz: hogyan emlékszik vissza a nagy vihart kavaró klubváltásra?

– Már elég távolinak tűnik, de arra tisztán emlékszem, hogy a pályafutásom szempontjából kiemelten fontos esemény volt – mondta Luís Figo az As-nak adott interjúban. – Sűrű hetek voltak, sok idegeskedéssel és óriási nyomással. Azt is sokszor elmondtam már, hogy mennyire nehéz volt meghozni ezt a döntést. Végül Madridba igazoltam, ami sokat jelentett a karrie­remben.

– Ön volt a „galaktikus éra” első nagy igazolása. Egyetért azzal, hogy a szerződtetése teljesen új korszakot nyitott?

– Egyértelműen, elég csak azt megnézni, hogy ezek után milyen filozófia alapján igazolt a klub. Különleges és egyedi korszak volt.

– Hogyan látja egykori klubja helyzetét a klubvilágbajnokságon? A gyengébb idény után kisebb rajtuk a nyomás, vagy épp ellenkezőleg, azt várják a csapattól, hogy a torna megnyerésével valamelyest kárpótolja a szurkolókat az előző évadban nyújtott teljesítményért?

– A klub-vb új formátumú sorozat, meg kell várni, időre van szükség, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni. Nyilvánvalóan mindenki szeretné megnyerni a trófeát, de ezzel nem lehet megmenteni az évet. A legfontosabb a Bajnokok Ligája és a bajnokság volt, azokban elbukott a csapat. Az aranyéremnek lehet majd örülni, ám arról, hogy mennyit ér ez a sorozat, csak akkor kapunk majd képet, ha már több hasonló klub-vb-t megrendeztek.

– A nyáron már Dean Huijsent és Trent Alexander-Arnoldot is szerződtette a klub, és hamarosan Franco Mastantuono is érkezik. Igazolna még a vezetőség helyében?

– Ez attól függ, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatok…

– Tegyük fel, hogy korlátlan forrás áll rendelkezésére.

– Sok olyan futballista van, akit kedvelek. Nico Williamset mindenképpen szerződtetném. Ő gyöngyszem a mai futballban, az ötvennyolcmillió eurós kivásárlási ára pedig nagyon kedvező. Figyelembe véve a képességeit és azt, hogy még viszonylag fiatal, nagyszerű vétel lenne.

– Kicsit a korábbi önmagát látja benne?

– Nem, ő teljesen más típusú játékos, mint én voltam. Én csak szerettem volna olyan gyors lenni, mint ő.

– Huszonöt évvel ezelőtt nyerte meg az Aranylabdát. Az idén kit tart a legnagyobb esélyesnek?

– Kedvelem Lamine Yamalt, Vitinhát, aki mindent megnyert a Paris Saint-Germainnel és Ousmane Dembélét is, aki ugyancsak triplázott a PSG-vel. Sok függ attól, hogy valaki inkább egyéni díjként tekint az Aranylabdára, vagy a megnyert trófeákat veszi figyelembe, de a személyes szimpátia is számít ilyenkor.

– Mit gondol Kylian Mbappéról? Gólkirály lett Spanyolországban és elhódította az Aranycipőt, még sincs ott a legnagyobb esélyesek között.

– Nem indult számára igazán jól az idény, de aztán belelendült, sok gólt szerzett és beilleszkedett a Real Madridba, ami sosem egyszerű. A csapattal viszont egyetlen jelentős trófeát sem nyert, emiatt lehet hátrányban az Aranylabda-szavazáson.

– A többség Lamine Yamalt és Ousmane Dembélét tartja a legnagyobb esélyesnek, miközben honfitársáról, Vitinháról kevés szó esik, pedig a triplázás mellett a Nemzetek Ligáját is megnyerte Portugáliával. Ő lehet az egyik titkos favorit?

– Megvan az esélye, hogy nyerjen, ám ahogy mondtam, minden attól függ, hogy ki milyen szempontokat vesz figyelembe a szavazásnál.

– Az ő példája is bizonyítja, hogy továbbra is sok kiváló futballistája van Portugáliának, amely nemrég a Nemzetek Ligáját is megnyerte. Mi a titka annak, hogy folyamatosan képesek világszinten meghatározó futballistákat kinevelni?

– A klubok fejlődnek, a játékosok versenyképes sorozatokban szerepelnek, a válogatottnál színvonalas szakmai munka zajlik, és akiknek lehetőségük van rá, azok Portugálián kívül szereznek tapasztalatot. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sok tehetséges futballistánk van. Persze, már az én időmben is jó munkát végeztek ezen a téren.

– Hogyan látja a válogatott jelenlegi helyzetét?

– Hol együtt szenvedünk, hol együtt örülünk a csapattal. A spanyoloké a világ egyik legerősebb válogatottja, nagy teljesítmény, hogy Portugália legyőzte a Nemzetek Ligája döntőjében. Ugyanezen az úton kell továbbhaladni. Elsőként az a legfontosabb, hogy sikerrel vegyük a világbajnoki selejtezőket.