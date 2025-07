Tíz gól esett a Barcelona szöuli meccsén

Potyogtak a gólok az első félidőben a dél-koreai fővárosban, ahol az FC Szöul látta vendégül az FC Barcelonát, amely Robert Lewandowski és Lamine Yamal révén már az első félidő első negyedórájában kétgólos előnyre tett szert. Ezt követően viszont erősen kiengedtek a katalánok, így történhetett meg, hogy a házigazdáktól Cso Jung-vuk és a jordán Jazan Al-Arab is bevette Joan García kapuját. Arról, hogy a szünetbeli „fejmosás” kisebb legyen, a játékrész hosszabbításában Yamal gondoskodott (2–3).

A második félidőre a német mester sort cserélt, s tíz percbe telt, míg ismét be tudott találni a katalán csapat – ekkor Gavi előkészítéséből Andreas Christensen volt eredményes. Az utolsó negyedórához közeledve aztán előbb Ferran Torres, majd Gavi is beköszönt, a hajrában a túloldalon a Jesse Lingardot váltó Dzsung Han-min vette be Wojciech Szczesny kapuját. A végén Marcus Rashford passzából Torres megszerezte a maga második, csapata hetedik, a mérkőzés tizedik találatát – alighanem csapatuk veresége ellenére sem szórakoztak rosszul a szöuli drukkerek.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FC Szöul (dél-koreai)–FC Barcelona (spanyol) 3–7 (Cso Jung-vuk 26., Al-Arab 45+1., Dzsung Han-min 86., ill. Lewandowski 8., Yamal 14., 45+3., Christensen 55., F. Torres 74., 88., Gavi 76.)