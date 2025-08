Gruber Zsombor bizonyított, és visszakerült a Fradi BL-keretébe

Ez ám a válaszreakció! Múlt pénteken érkezett a hír, amely szerint Gruber Zsombor helyére Gabi Kanikovszki került a Ferencváros Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharcának keretébe, minderről az internetről értesült a húszéves támadó. Hogy kimaradt, nem viselte meg az egyszeres felnőttválogatott csatárt, mi több, felspannolta a szombati, Kazincbarcika elleni hazai bajnokira: a 3–0-ra megnyert összecsapáson két gólpasszával és a hajrában szerzett tizenegyesgóljával a mérkőzés legjobbjának bizonyult, lapunktól 8-as osztályzatot kapott. Remek teljesítményét a statisztikai mutatók is alátámasztják: a Wyscout szerint passzainak 76 százaléka (50/38), illetve mindkét kulcspassza pontos volt, lövéseinek fele találta el a kaput (4/2), cseleinek fele jött be (10/5), párharcainak 58 százalékát nyerte meg (26/15), ötször szerzett labdát, egy sikeres becsúszó szerelése volt és kétszer szabálytalankodtak vele szemben.

Robbie Keane is elégedett lehet Gruber Zsombor Kazincbarcika ellen nyújtott teljesítményével (FOTÓ: TÖRÖK ATTILA)

Noha a tehetséges futballista 2024 februárja óta a magyar rekordbajnok kötelékébe tartozik, azóta kétszer is kölcsönadták, csupán 17 bajnokin kapott lehetőséget a zöld-fehéreknél. Lapunk megkereste a Gruber Zsombort képviselő játékosügynökséget, hogy afelől érdeklődjünk, az EM Sports Consulting milyen visszajelzést kap a Ferencvárostól a csatárról, milyen szerepet szán neki a klub a jövőben.

„Folyamatosan egyeztetünk Hajnal Tamás sportigazgatóval Zsombi helyzetéről – mondta a Nemzeti Sportnak Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting vezetője és tulajdonosa. – A szabályrendszer változása miatt a magyar játékosok sokkal értékesebbé váltak, erre Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is utalt a Kazincbarcika elleni találkozó után. Meg kell vizsgálnunk, mennyi lehetőséget kaphat a jövőben, mindenesetre nekem úgy tűnik, hogy amikor pályára lép, él az eséllyel. Ez egyébként a csapat többi fiatal tehetségére is igaz, elég csak Tóth Alexet említeni, aki mára kihagyhatatlan lett nem csak a Fradiban, de szerintem a válogatottban is. Az ő példája bizonyíték arra, hogy a megfelelő minőségű magyar fiatalok igenis képesek teljesíteni, ha kellő bizalmat kapnak.”

Afelől is érdeklődtünk, előtérbe kerülhet-e Gruber Zsombor klubváltása, újbóli kölcsönadása azzal, hogy ha rövid időre is, de levették a Bajnokok Ligája-selejtezős keretből – a Kazincbarcika elleni remeklése után visszakerült a nevezettek listájára.

„A folyamatos játéklehetőség miatt a klubváltás állandó téma közöttünk, de annak örülnénk a legjobban, ha a Ferencvárosban tudna rendszeresen pályára lépni. Ez viszont kizárólag a klub, illetve a vezetőedző döntése. Mindenesetre bízom benne, hogy felelősségteljes döntést hoznak Zsombi jövőjéről – eddig mindig így történt.”

Jó kérdés, hogyan lehet összehangolni a klub és a labdarúgó érdekét – ennek kapcsán felvetettük, a fiatal-, illetve magyar játékosokra vonatkozó ajánlás nem üthet-e vissza oly módon, hogy emiatt nem adja kölcsön a Ferencváros, mondván, szüksége van a húszéves játékosra, akinek viszont minél több időt kellene a pályán töltenie a fejlődése érdekében.

„Hogy a klub döntéseire – mint például Zsombi esetleges kölcsönadása vagy csapatba építése – milyen hatással van a magyar fiatalokra vonatkozó szabályozás, semmilyen szinten nem az én hatásköröm, ez csakis a Fradira tartozik. Az viszont a Ferencváros és a magyar futball közös érdeke, hogy az olyan tehetség, mint Zsombi, folyamatos játéklehetőséget kapjon – egyébként fantasztikus lenne, ha ez a Fradiban valósulna meg. Az viszont senkinek sem szolgálná az érdekét, ha bármilyen tényező miatt csak elvétve lenne pályán, vagy ha a klub nem engedné el olyan együtteshez, amelyben rendszeresen megkapná a lehetőséget.”

Esterházy Mátyástól megkérdeztük, értékelése szerint mi szolgálná leginkább Zsombor fejlődését.

„Ha a Ferencvárosban jutna rendszeres játéklehetőséghez, a számok ugyanis azt mutatják, hogy amikor megkapja az esélyt, él vele: az összes versenysorozatot figyelembe véve eddig 598 percet játszott zöld-fehér mezben, ezalatt két gól és három gólpassz a mérlege, vagyis százhúsz percenként szerepet játszik egy gólban, mindezt úgy, hogy összesen öt bajnokin volt kezdő. Ebből nekem világosan látszik, hogy képes befolyásolni a meccs alakulását, fontos pillanatokban villanni. Megérdemelné, hogy három-négy mérkőzésen keresztül folyamatosan számoljanak vele, és utána értékeljék a teljesítményét. Remekül reagált a BL-keretből való kikerülésére, jól mutatja, milyen mentális ereje van, és bízom benne, hogy ennek a teljesítménynek köszönhetően került be mégis a Ludogorec elleni keretbe.”

A csereként pályára lépő Dárdai Pál főszerepet vállalt a Nyíregyháza legyőzésében (FOTÓ: PUSKÁS AKADÉMIA)

A FORDULÓ FORDÍTÁSA

Dárdai Pál: Jól elkaptam

A Puskás Akadémia vasárnapi győzelme Dárdai Pál ollózós gólja miatt marad leginkább emlékezetes, de a Nyíregyháza elleni sikerhez a társak, így Lukács Dániel jó játékára is nagy szükség volt.

Két forduló után már csupán a Puskás Akadémia százszázalékos az NB I-ben. Előbb az újonc Kazincbarcikát verte meg 2–1-re a Pancho Arénában, majd vasárnap szintén hazai pályán nyert 3–2-re nagy nehezen a Nyíregyháza Spartacus ellen. A Konferencialiga-selejtezőben a ciprusi Arisz Limassollal szemben elvérző csapat végig fölényben játszott, kétszer mégis a vendégek kerültek előnybe. Előbb Lukács Dániel, majd Dárdai Pál egyenlített, míg a lefújás előtti pillanatokban a csereként beálló Joel Fameyeh rúgta a három pontot érő harmadik gólt. Mindhárom labdarúgó az első találatát jegyezte a klubban.

„Nem láttam még a tévében, úgyhogy meg kell néznem, akkor meg tudom mondani, de jól elkaptam. Az ifiben talán volt már hasonló, de felnőttben még nem szereztem ollózós gólt – nyilatkozta a lefújást követően az M4 Sportnak Dárdai Pál, aki úgy gondolja, erre a parádés találatra édesapja is minden bizonnyal büszke. – A pályafutása során csak bombagólokat szerzett, de ilyet ő sem rúgott. Ami a mérkőzést illeti, egyáltalán nem játszottunk rosszul. Kicsit kellett a frissítés, a mester jól cserélt, aztán meg tudtuk fordítani a meccset, nagy csapatmunka volt. A mentalitásunk jó, fáradtak voltunk még a Konferencialiga-meccs után, de megcsináltuk, amit kellett.”

Lukács Dániel az első félidőben talált be a Nyíregyháza kapujába, a góljával lett 1–1 az eredmény.

„Valóban ez volt az első gólom új csapatomban – mondta lapunknak boldogan az előző idényben még a Kecskeméti TE-t erősítő, 29 éves Lukács Dániel, aki 2024–2025-ben öt gólt ért el az NB I-ben, előzőleg április 5-én az ETO elleni bajnokin volt eredményes. – Nem volt nehéz feladatom, hiszen nagyszerűen indított Németh András, nekem csak a kapuba kellett rúgni a labdát. Tudom, sokaknak tetszett, hogy a léc alatt vágódott a labda, ám a meccs legszebb gólja az ollózó mozdulattal betaláló Dárdai Pálé. A harmadik sem volt csúnya, amelyik a győzelmet jelentette számunkra. Nehéz ellenfél volt a Nyíregyháza, hiszen a vezetés megszerzése után zártan futballozott. Ugyanez történt a hajrában is, ám ekkor a csereként beálló társaknak is köszönhetően a vendégek nem tudták megtörni lendületünket. Egyébként igaza van edzőnknek, Hornyák Zsoltnak, van még mit pótolnom, de nem lettem lassabb, s vasárnap bizonyítottam, gólt rúgni sem felejtettem el. Egyre több játékperccel utolérhetem magam.”

(V. GY.)

A FORDULÓ PONTMENTÉSE

Az Újpest elleni teljesítmény is igazolja: jó úton halad az ETO

A pontokat döcögősen szerzi az ETO FC, de az eddigi mérkőzéseken nyújtott közönségszórakoztató támadójátéka, agresszív letámadása, valamint több mint hárommillió eurós bevétele komoly bizakodásra ad okot.

Nehéz lemérni az ETO és az Újpest játékerejét a két csapat vasárnap esti rangadója alapján. A lila-fehérek az első fordulóban simán legyőzték a DVTK-t, a 3–1-es különbség hízelgő volt a miskolciaknak, Győrben ugyanakkor – figyelembe véve azt is, hogy 50 percet emberhátrányban kellett futballoznia – nem teljesített jól Damir Krznar csapata. A két kapus, Samuel Petrás és Riccardo Piscitelli közötti különbség miatt egy pontot megszerzett az Újpest, de a játék képe alapján több góllal is nyerhetett volna az ETO.

A győri szurkolók nem lehetnek elégedettek a szezonkezdettel a pontok terén, hiszen a csapat Pakson háromszor is hagyta egyenlíteni az ellenfelét, az Újpest ellen pedig az egyenlő létszámban és az emberelőnyben mutatott teljesítménye alapján is nyernie kellett volna, de a Pjunik elleni továbbjutás, és a szezon eddigi négy mérkőzésén látott támadójáték bizakodásra ad okot. Tavaly ilyenkor nulla ponttal állt két bajnokit követően az ETO, ezúttal kettőnél jár, és a klub gazdasági előrelépése is megkérdőjelezhetetlen. A Konferencialiga harmadik selejtezőkörében már majdnem egymillió euró garantált pénzdíj jár az UEFA-tól, Heitor eladásából majdnem kétmillió euró bevétel származott, és Kerkez Milos Liverpoolba igazolása miatt is kapott még 350 ezer euró nevelési hozzájárulási díjat a klub, amely több mint kétezer bérletet értékesített már, ez a megemelt árakkal számolva majdnem 200 ezer eurót jelent. Bár a pontos összegek csak Kerkez Milos és az UEFA esetében ismertek, nagyjából három, három és fél millió eurós bevételnél járhatnak a győriek a nyáron, amely mintegy másfél milliárd forintnak felel meg.

Claudiu Bumba (10) fontos láncszem az ETO támadójátékában, igaz, több gólt is szerezhetne (FOTÓ: UNGER TAMÁS)

De nézzük tételesen, melyek azok a mutatók, amelyek miatt érdemes lesz továbbra is figyelni az ETO meccseit ebben az idényben: az eddigi négy tétmérkőzésen 63 kapura lövéssel próbálkozott, amely abszolút kiemelkedő Magyarországon, pláne, ha kiemeljük, ebből két meccset az európai porondon játszott. A Pjunik ellen 14 és 21 lövéssel próbálkoztak a győriek, a visszavágón 2.07-es xG-t termeltek, a négy összecsapáson összesen 6.09-et (az Újpest ellen 1.23–0.48 xG volt a különbség). Az erre lőtt nyolc gól némi túlteljesítést jelent, de így is van ok a bosszankodásra az elszalasztott lehetőségek, és az elvesztegetett pontok miatt az NB I-ben. A támadók jó formában kezdték az évadot, Nadir Benbuali, Olekszandr Piscsur és Nfansu Njie összesen négy gólnál jár, viszont Claudiu Bumba és Zseljko Gavrics a jó játékuk ellenére még adósak ezen a téren.

Borbély Balázsnak sikerült aktivizálni a jobb oldalt, így a Stefulj, Bumba páros túloldaláról is veszélyes akciók és beadások érkeznek, a frissen igazolt Stefan Vladoiu az Újpest ellen telitalálatnak bizonyult, gólpassza mellett több helyzetet is kialakított. A mérkőzésen összesen négy Fehér Miklós Akadémián nevelkedett játékos lépett pályára, a 18 éves Décsy Ádám életében először kezdett, míg a 19 éves Tollár Imre először lépett pályára az NB I-ben.

(M. D.)

A FORDULÓ GÓLPASSZADÓJA

Horváth Kevin: Ha lehetőséget kapok, igyekszem élni vele

A Paksi FC húszéves középpályása, Horváth Kevin három gólpasszt osztott ki a Kisvárda otthonában, így két mérkőzésen már négynél jár.

Lehet kárhoztatni a fiatal magyar játékosok szerepeltetését ösztönző ajánlásokat, de Horváth Kevin teljesítménye is azt mutatja, hogy érdemes bizalmat szavazni a legjobb fiataloknak. A paksiak 20 éves támadó középpályása kiemelkedően kezdte a 2025–2026-os idényt, az ETO ellen (3–3) egy, vasárnap a Kisvárda ellen (5–1) három gólpasszt osztott ki – és lőtt egy hatalmas kapufát is –, ezek közül a mérkőzés első találatát előkészítő átadása volt a leglátványosabb.

Pályafutása talán legjobb teljesítményét nyújtotta a Paksban Horváth Kevin (szemben) az NB I-ben (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)

„Láttam, ahogy Gyurkits Gergő felpörgette a labdát, és észrevettem, hogy a védők egymásra várnak, szóval rásprinteltem, és pont úgy pattant, hogy át tudtam emelni Szendrei Ákosnak, akit meg kell dicsérni, mert szépen fejezte be a támadást. Nagyon örülök, hogy három gólpasszt adtam, és hogy ezzel győzelemhez segítettem hozzá a csapatot” – mondta lapunk érdeklődésére az NB I gólpassz, és kanadai táblázatát is vezető játékosa.

Furcsa kettősség, hogy amíg a Paks mindkét bajnokiját jó teljesítménnyel végigjátszotta Horváth Kevin, és ebben az ütemben lassan túlszárnyalja eddigi NB I-es percei számát, addig a négy európai meccsen egyszer kapott lehetőséget, a Maribor elleni visszavágó (1–1) utolsó másodperceiben. Egyértelmű tehát, hogy a fiatalokra vonatkozó ajánlásnak köszönheti a bizalmat, de egyelőre alaposan meg is hálálja, talán még Bognár György vezetőedzőnek is bizonyítja, hogy a Zsitomir elleni csütörtöki Konferencialiga-párharcban is lehet rá számítani. Bár Gyurkits Gergő és Pető Milán gólja is megpattanó lövésből születtek, mindkét esetben remekül helyezkedett Horváth Kevin, jó helyen vette fel a labdát, és lekészítései is pontosak voltak.

„Remekül éreztem magam a pályán, és ha a bajnokságban számítanak rám, akkor ott nyújtom a legjobbamat. Nem tudjuk előre, melyik fiatal játékos játszik, ezt sosem mondják meg előre, így ha enyém a lehetőség, igyekszem élni vele. Örülök, hogy az NB I-ben futballozhatok, az idősebbek támogatása pedig sokat segít, nálunk kiváló a csapategység.”

S hogy van-e összefüggés aközött, hogy a Paks az ő szereplésével nyolc gólt szerzett a bajnokság első két fordulójában, míg nélküle Európában négy meccsen csak kettőt?

„Szerintem nincs… Bár itthon sem lehet félgőzzel játszani, Európában még jobb teljesítményre van szükség, ezért is okoz nagy örömöt nekem, ha csak néhány percre belekóstolhatok abba a környezetbe is.”

(M. D.)

2. FORDULÓ

augusztus 1., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

augusztus 2., szombat

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika 3–0

augusztus 3., vasárnap

Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 3–2

Kisvárda–Paksi FC 1–5

ETO FC Győr–Újpest FC 1–1

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 9., szombat

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)