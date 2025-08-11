Sportrádió

„Búvárúszóink a világ legjobbjai között vannak” – Mészáros János NVESZ-elnök a csengtui világjátékok ötödik napja után

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2025.08.11. 22:01
Mészáros János értékelte a magyar csapat teljesítményét (Fotó: Nemzeti Sport)
„Az éremeső és a világcsúcsok tökéletes formaidőzítést mutatnak” – értékelt a Nemzeti Sportnak Mészáros János, a Nemzeti Versenysportszövetség elnöke, aki a Kínában zajló nem olimpiai sportokat tömörítő legnagyobb multisport-eseményen a magyar csapat vezetője. Csengtuban a hétfő, vagyis az ötödik versenynap négy arany- és egy ezüstérmet hozott a mieinknek. Mindezt három világcsúccsal spékelték meg a búvárúszószámokban, összesen négy világcsúcsig emelve a lécet ezekben a számokban. Versenyzőink 16 éremmel az éremtáblázat ötödik helyén fordultak rá a keddi versenynapra.

 

Arra számítottunk, hogy a búvárúszó versenyszámokban nagyon jól szerepel a csapat, de ez minden várakozásunkat felülmúlt. Az is fantasztikus, hogy az itt szerzett aranyakból négy világcsúccsal született, ami tökéletes formaidőzítést mutat – kezdte a hétfői versenynap és a világjátékok eddigi összefoglaló értékelését a magyar delegáció csapatvezetője. – Különösen büszkék vagyunk Senánszky Petrára, aki a mai nap után már a vlágjátékok történetében hétszeres aranyérmesnek mondhatja magát, ezzel ennek a multisport rendezvénynek az egyik legeredményesebb versenyzője globális szinten is” – emelte ki a közelmúltban még a szingapúri vizes világbajnokság úszóválogatottjában szereplő Senánszky versenyzői erényeit Mészáros János, hasonlóan, ahogy Szabó Szebasztiánét is, aki szintén a világbajnokságról érkezve került csúcsformába a világjátékokon, és eddig egy arany- és egy ezüstéremmel remekelt.

A legutóbbi, birminghami világjátékokról 27 éremmel tértek haza a mieink. Ahhoz képest, hogy az augusztus 17-ig tartó világesemény első felében járunk, már most 16 érmet, hat aranyat, hat ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek versenyzőink, így jogos a kérdés, vajon sikerül-e megközelíteni vagy esetleg túlszárnyalni a legutóbbi éremgyűjteményt. „A realitás nagyjából a húsz érem, hiszen vannak versenyszámok, amelyekben nekünk dolgozik a szerencse, és van, amelyekben nem. Hárspataki Gábor karatékánk például mindenképpen éremért utazott ide, de az ő esetében volt egy kivédett fejrúgás, amit két bíró nem így látott, és sajnos ezzel Gábor elesett a továbbjutástól, s az ötödik helyen végzett. De persze voltak olyan versenyszámok is, amelyekben túlteljesítettünk. Az bizonyos, hogy a kick-box csapattól és az aerobickülönítménytől is sokat várunk még, de azért azt is látni kell, hogy 116 ország multisport világeseménye ez, a nagy nemzetek csaknem az összes, vagyis harmincnégy sportágban indulnak, mi tizenkilencben, ez is csökkenti az éremesélyeket – úgyhogy a realitás az, hogy a tizedik helyezés környékén végezzünk, nagyjából húsz éremmel” – adott időközi értékelést Mészáros János.

A Nemzeti Versenysportszövetség elnöke sportdiplomáciai céljainkról is említést tett, hiszen a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, az IWGA (International World Games Association) versenyzői bizottságába három magyar sportolónk is pályázik, Senánszky Petra, Busa Andrea és Tadissi Martial.

„Már az is nagy elismerés, hogy az IWGA a pályázatukat előzetesen sikeresen bírálta el, ez volt az előfeltétele, hogy egyáltalán pályázhassanak. Óriási lobbimunkát fejt ki minden nemzet, különösen a nagyok, hogy a versenyzőiket ide bemenedzseljék. Mi is igyekszünk az adott keretek között, és augusztus tizenhatodikán kapunk választ arra, hogy valamelyiküknek vajon sikerült-e a kandidálás” – zárta gondolatait Mészáros.

 

