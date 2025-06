Elindult a szavazás a Golden Boy-díjra, két magyar is a jelöltek között

A tekintélyes olasz lap még 2003-ban alapította meg a Golden Boy-elismerést, a legutóbbi győztes a jelenleg az FC Barcelonát erősítő Lamine Yamal volt, de korábban Lionel Messi (2003), Kylian Mbappé (2017), vagy Jude Bellingham (2023) is elnyerte a díjat.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a Tuttosport még májusban hozta nyilvánosságra a százas listáját, amelyen két magyar játékos is szerepelt: a válogatott Dárdai Bence, a Wolfsburg középpályása, valamint Pécsi Ármin, az NB I-ben legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia FC kapusa, akinek szerződtetését a napokban jelentette be a Liverpool. Immár pedig a szavazás is megkezdődött az olasz lap internetes honlapján, amely ide kattintva érhető el.

A listáról minden hónapban húsz név kerül le, a legjobb húsz mezőnye így októberre alakul ki. A díjról végül ötven futballszakíró dönt, Magyarországról Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavaz. A szakemberek öt játékosra voksolhatnak, akik 10, 7, 5, 3 és 1 pontot kapnak.