Keddi sportműsor: két csapat bejut a BL-elődöntőbe; ötödik meccs jön az Erste Liga-fináléban

21.00: Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

Európa-bajnoki selejtező, 6. forduló, 4. csoport

18.00: Magyarország–Szlovénia, Berettyóújfalu (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: Duna World)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

RÁJÁTSZÁS

20.00: Lausanne–ZSC Lions (Tv: Sport2)

A-CSOPORTOS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR

A-csoport

19.00: Egyesült Államok–Svájc

B-csoport

11.00: Norvégia–Svédország

15.00: Németország–Japán

KÉZILABDA

EHF Youth Club Trophy, elődöntő

15.15: RK Zagreb–Pick Szeged (Tv: Sport2)

17.45: Veszprém–Vojvodina (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Abruzzói körverseny

13.50: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

PLAYIN (A LEGJOBB NYOLC KÖZÉ JUTÁSÉRT)

1. FORDULÓ

20.30: Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Paris Basketball (francia)

NBA, A RÁJÁTSZÁSBA JUTÁSÉRT

Szerda, 1.30: Orlando Magic–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

Szerda, 4.00: Golden State Warriors–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1053 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzések

19.00: GreenPlan-VRCK–MÁV Előre Foxconn

20.00: MAFC–Fino Kaposvár

Női Extraliga

A 3. helyért, 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–Kaposvári NRC

A 7. helyért, 1. mérkőzés

19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

TENISZ

ATP 500-as torna, Barcelona

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, München

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 12.30 körül: Marozsán Fábián–Justin Engel (német)

WTA 500-as torna, Stuttgart

12.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 11.00 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Csen Hao-csing, Veronika Kugyermetova (hongkongi, orosz 3.)

Benne 11.00 körül: Stollár Fanny, Alekszandra Panova (magyar, orosz)–Nadja Kicsenok, Hszü Ji-fen (ukrán, kínai)

WTA 250-es torna, Rouen

11.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 125-ös torna, Oeiras

11.00: egyes, 1. forduló, páros, 1. forduló

Benne 14.00 körül: Bondár Anna (4.)–Francisca Jorge (portugál)

Benne 17.00 körül: Gálfi Dalma–Maja Chwalinska (lengyel, 8.)

Benne 18.30 körül: Udvardy Luca, Udvardy Panna–Jesika Malecková, Miriam Skoch (csehek, 3.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az apa után a fia is bajnok – vendégünk Növényi Norbert és fia, ifjabb Növényi Norbert

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Mátét hívjuk

9.00: A vonalban Ballai Attila

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az elmúlt egy évben háromszor is nagyon megverte a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata a Bietigheim/Ludwigsburgot

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Vendégünk Lévai Levente Európa-bajnok birkózó

15.30: Interjú a kézilabdázó Imre Bencével és Sipos Adriánnal

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs és Gyenge Balázs

17.00: Interjúk válogatott dzsúdósokkal

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vendégünk a kajakozó Kuli István

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Kolbenheyer Zsuzsanna, a hokiszövetség elnöke jelentkezik a női jégkorong-világ­bajnokság helyszínéről

18.30: A stúdióban Adolf Balázs világbajnok kenus

19.30: Vízilabda: interjú a férfi világkupa szuperdöntőjében a holland válogatottat erősítő, magyar állampolgársággal is rendelkező Hessels ikrekkel; beszélgetés Faragó Kamillával a női világkupa szuperdöntője előtt

20.00: Interjú Gyulay Zsolt MOB-elnökkel az olimpiai versenyprogramról

20.30: Beszélgetés az NK Aluminij légiósával, Tanyi Barnabással a szlovén másodosztályú futballbajnokságról

21.00: Interjúk a cselgáncsválogatott edzéséről

21.30: Zengő Zoltánt kérdezzük a csapat első versenyhétvégéjéről az F4-es szériában

22.00: A hét értékteremtő anyagai/hét hősei összeállítás

22.30: Sportvilág