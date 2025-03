Ivan Rakitic a horvátokra fogadna

A 75 éves páros, Luka Modric (39) és Ivan Perisic (36) Párizsban írhatja tovább a legendás történetét, ha sikerül megőrizni a Horvátországban megszerzett kétgólos előnyt Franciaország ellen. Luka Modricon az első mérkőzésen a Kylian Mbappéval vívott ütközet, majd heves vita során (a veterán középpályás leteremtette a francia támadót, amiért tiszta szerelése után elesett) látszott, hogy eltökélt szándéka végre aranyérmet nyerni a válogatottal. Ivan Rakitic „még csak” 37 éves, de már 2019-ben befejezte válogatott karrierjét, 106 mérkőzéssel a háta mögött. A Sportske novostinak nyilatkozott a franciák elleni párharcról.

„A feleségem azt mondta, igazán legyőzhettük volna mi is így a franciákat Oroszországban… – utalt a 2018-as vb döntőjére a jelenleg a Hajduk Splitet erősítő középpályás. – Nemcsak az eredmény miatt kell gratulálni a srácoknak, hanem az elképesztő szenvedélyük miatt is. Az ellenfél a visszavágón harapós lesz, láthattuk az első meccs végén, milyen bunkón viselkedtek a játékosai, ebből is kivehető, mennyire dühösek és elégedetlenek voltak magukkal. Nehéz lesz ellenük vasárnap, de én Horvátországra fogadnék. Az első meccs előtt is magabiztos voltam, mert Zlatko Dalic szövetségi kapitány mondta nekem a hotelben, hogy fantasztikusan edzenek a játékosok, és minden klappol.”

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Franciaország–Horvátország

Párizs. Vezeti: Michael Oliver (angol)

Az első mérkőzésen: Horvátország–Franciaország 2–0