Vb-selejtezők: tizenhárom perc alatt kiütötte a cseheket Horvátország

A két esélyes, a három eddigi meccsén hibátlan Csehország és a mindössze második találkozóját játszó horvát válogatott csapott össze az eszéki Opus Arénában az európai világbajnoki selejtezők L-csoportjának rangadóján. Ahogy azt várni lehetett, a házigazdák léptek fel támadólag, s a 11. percben be is vették a cseh kaput, de Jesus Gil Manzano játékvezető annullálta a gólt, miután a VAR-vizsgálat kiderítette: Josko Gvardiol lesről talált be. Negyedórával később a Manchester City hátvédje ismét veszélyeztetett: a kapu jobb oldalába tartó lövését Matej Kovár védte bravúrral. A Bayer Leverkusen kapusának a 40. percben Ante Budimir lövésénél is szüksége volt minden tudására, hogy érintetlen maradjon a hálója, ám a következő horvát támadásnál már ő is kapitulálni kényszerült. Két perccel később ugyanis Mario Pasalic adott be jobbról, s aztán mintha csak a Balatonban játszottak volna a kék mezesek: Gvardiol a hosszú kapufától középre stukkolt, ahol Andrej Kramaric érkezett, és a kapuba bólintott.

Az első félidőben ellenfelüknél több mint háromszor annyi ideig labdát birtokló horvátok kissé visszavettek a nyomásból, s a második játékrész első negyedórájában a kaput sem sikerült eltalálniuk. Annál inkább összejött ez a vendégeknek: az 58. percben Ladislav Krejcí ívelt be jobbról, a középen megcsúsztatott labda a jobb kapufánál helyezkedő Tomás Souceket találata meg, aki közvetlen közelről fejelt a hálóba. Nem örülhettek azonban sokáig az egyenlítésnek a vendégek, négy perc múlva ugyanis büntetőhöz jutott Horvátország, Luka Modric pedig nem hibázott. A gól olyannyira felpaprikázta a hazaiakat, hogy rúgtak egy újabbat: a 68. percben Kramaric passzából Ivan Perisic lőtt a bal alsóba. S ha egy üzlet beindul: újabb négy perccel később már 4–1-re vezettek a horvátok – a Tomás Holes kezezéséért megítélt tizenegyest Budimir értékesítette. A teljesen szétesett cseh csapat csakhamar megkapta az ötödiket is: Modric tanítanivaló ütempasszával Kramaric lépett ki a védők közül, s a jobb alsóba lőtt. A hajrában a horvátoknak már csak arra kellett vigyázniuk, hogy ne produkáljanak olyan „áramszünetet”, mint a félidő második negyedórájában az ellenfél – ez sikerült, s a meccs egészét tekintve teljesen megérdemelten nyertek 5–1-re.

A csoport másik hétfői mérkőzésén Feröer fogadta Gibraltárt, s az első félidőben a vendégek kerültek előnybe a Manchester United 18 éves középpályása, James Scanlon góljával. Sokáig így tűnt, nem lesz válaszuk erre az északiaknak, akik egyébként végig elképesztő fölényben játszottak. A 71. percben aztán a Klaksvík csatára, Arni Frederiksberg kiegyenlített, hogy aztán négy perccel a rendes játékidő lejárta előtt klubtársa, Patrik Johannesen is betaláljon – a 2–1-es eredmény meg is maradt a végéig, a feröeri válogatott megszerezte első pontjait a világbajnoki selejtezőben.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

L-CSOPORT

Horvátország–Csehország 5–1 (Kramaric 42., 75., Modric 62. – 11-esből, Perisic 68., Budimir 72. – 11-esből, ill. Soucek 58.)

Feröer–Gibraltár 2–1 (Frederiksberg 71., Johannesen 86., ill. Scanlon 23.)