Luis de la Fuente: Dean Huijsent nem véletlenül igazolta le a Real Madrid

Az Európa-bajnokság után a Nemzetek Ligája elődöntőjében is legyőzte Spanyolország Franciaországot, és ugyan most is csak egy gól volt a különbség a csapatok között, a tavalyi kontinenstornához képest (2–1) ezúttal sorjáztak a gólok. Egy ideig úgy tűnt, csak Luis de la Fuente csapata talál be, és nagyon elveri ellenfelét (volt 4–0, és 5–1 is), de a hajrára a franciák összekapták magukat, és végül azért reklamáltak a játékvezetőnél, miért nem hosszabbít többet – ekkor már 5–4 állt az eredményjelzőn.

„Nem értettem egyet a bíróval, úgy éreztem, túl kevés ideig engedte a játékot a kilencvenedik perc után – magyarázta a TF1-nek a lefújást követően Kylian Mbappé. – Igen, mérgesek vagyunk, mert ha öt percet kell rátenni, akkor játsszunk is öt percet. Úgy érzem, jól futballoztunk, megvoltak a lehetőségeink, de két rövidzárlatból összesen négy gólt kaptunk, és nem nyújtottunk kiegyensúlyozott teljesítményt.”

A spanyolok is érzik, hogy a nagy előny tudatában feleslegesen engedtek ki, ám a döntőbe jutásuk jogosságához nem férhet kétség.

„Először is nagyon nehéz ötször betalálni egy ilyen erős ellenfél kapujába – kezdte értékelését a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján Luis de la Fuente kapitány. – Kiválóan használtuk ki a lehetőségeinket, ami hűen tükrözi játékosaim tudását, és teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Persze el kell ismerni, hogy az ellenfélnél is kiváló játékosok léptek pályára, és nem tudtuk őket tartani a mérkőzés egészében, de bármikor aláírom, hogy minden meccsünkön ilyen eredményt érjünk el.”

A szövetségi kapitány elsősorban két fiatal játékosát dicsérte, a mérkőzés legjobbjának megválasztott Lamine Yamallal kapcsolatban például kijelentette, „Lamine megint lecsapott, neki kell kapnia az Aranylabdát”, míg a középső védő Dean Huijsenről a következőket mondta: „Minket már nem lep meg a teljesítménye, egyértelmű, hogy korát meghazudtoló érettséggel játszik. Nem véletlenül igazolta le a Real Madrid.”

A meccset követő vegyes zónában Huijsent már a Portugália elleni döntőről és a Cristiano Ronaldo elleni párharcról kérdezték. „Nagy álmom válik valóra azzal, hogy ellene játszhatok, ám félreértés ne essék, mindent megteszek, hogy levegyem a pályáról” – fogalmazott a 20 éves hátvéd.

Spanyolország egymás után harmadszor jutott a Nemzetek Ligája döntőjébe (2023-ban nyert, tehát címvédő, 2021-ben kikapott Franciaországtól), amelyben a 2019-es győztes Portugália lesz az ellenfele, azaz vasárnap meglesz a sorozat első kétszeres győztese.

Fotó: AFP – Milyennek érezte a franciák elleni elődöntőt?

– Franciaország nagyon jó csapat, nehéz legyőzni, és mindig kihívás elé állít az utolsó pillanatig, bármilyen kiválóan is játszol. Természetesen örülünk a döntőbe jutásnak, izgalmas meccsen arattunk látványos győzelmet. – Egyre többször hallani a nevét az Aranylabda kapcsán. Mit gondol, megkaphatja már az idén?

– Az Aranylabdával pillanatnyilag nem foglalkozom, sokkal jobban érdekel, hogy kivívtuk a döntőbe jutást, ami végtelen boldogsággal tölt el. Édesanyámnak mindig azt szoktam mondani, hogy a teljesítményemmel kapcsolatos kérdésekre a pályán tudom a legfrappánsabb választ adni. – Ugyanakkor az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és Portugália vár Spanyolországra a döntőben. Mire számít vasárnap?

– Ugyanolyan kiélezett meccsre, mint a franciák elleni volt, mert két kiváló válogatott csap össze. Tudjuk, mit várnak tőlünk a szurkolók, és szeretnénk is folytatni a győzelmi sorozatunkat, ám a labdarúgásban is pokoli nehéz sorozatosan nyerni a meccseket. Mindent megteszünk a trófea megszerzéséért, és reméljük, sikerrel járunk. Ami Cristiano Ronaldót illeti, ő egy legenda, de én a saját feladatomra összpontosítok, arra, hogy a segítsek a válogatottnak újabb csúcsra jutni. Lamine Yamal: Cristiano Ronaldo legenda, de én csak magamra összpontosítok

A portugál válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez először csapata németek elleni teljesítményét méltatta: „Hittünk benne, hogy meg tudjuk csinálni. 25 éve nem győzte le Portugália Németországot, most idegenben sikerült, ráadásul hátrányból fordítva. Remekül reagáltunk, erősek voltunk, erre szükség lesz Spanyolország ellen is.”

Az 51 éves ezt követően a döntős taktikáról beszélt az UEFA oldalának. „Spanyolország rendre labdabirtokláson keresztül uralta és irányította a játékot, ezzel kimozgatnak a saját pozíciódból. Ez benne van a DNS-ükben. Most Nico Williams és Lamine Yamal révén a tempó is nőtt és vertikálisan is több az opciójuk. Ez a világ legjobb csapata a sebesség és az átmenet hatékonyságát vizsgálva. Tudják, mit csináljak labdával, vagy labda nélkül, emiatt nagyon komplett csapat.”

Roberto Martínez szerint nem azon lesz a hangsúly, hogy másképp kell játszania a portugáloknak, hanem, hogy sokkal kevesebb hibával tegyék ugyanazt, amit eddig. „A jó dolgokat kell még jobban csinálni, ez az izgalmas része. Nagy fejlődést mutattunk az elmúlt kilenc meccsünkön. A koncepciót a játékosok is értik és ez látszott Németország ellen is, ez pedig segít minden játékosból kihozni a maximumot. Portugália nem fog semmit sem változtatni saját identitásán csak azért, hogy megnyerjük a döntőt. Hiba lenne pragmatikusnak lenni és változtatni a játékunkon.”