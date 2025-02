Keddi sportműsor: kupameccsen lép pályára a PSG és az Atlético Madrid is

Kedden Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is kupamérkőzéseket rendeznek – pályára lép a Paris Saint-Germain és az Atlético Madrid is. A női kézilabda NB I-ben a Győri Audi ETO KC a Békéscsabával játszik. Lesz még kosárlabda, tenisz és vízilabda is a sportműsorban.

FEBRUÁR 4., KEDD FUTBALLPROGRAM FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

19.00: Lille OSC–Dunkerque (II.) (Tv: Spíler2)

19.00: Troyes (II.)–Brest (Tv: Spíler1)

21.10: Le Mans (III.)–PSG (Tv: Spíler1) NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: VfB Stuttgart–Augsburg (Tv: Sport2) OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4) SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.30: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Sport1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

Világbajnokság, Saalbach

15.15: párhuzamos csapatverseny (Tv: Eurosport1) KERÉKPÁR

17.45: a százéves Tour de Hongrie országúti körverseny útvonalbemutató gálája (Budapest Music Center, IX., Mátyás utca 8.) (Tv: M4 Sport) KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Győri Audi ETO KC KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: Debreceni EAC–Sopron KC

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Alba Berlin (német)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.45: Bayern München (német)–Milan (olasz) LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1019 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz, 14. (utolsó) forduló

18.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA

19.00: Vasas SC–Kaposvári NRC TENISZ

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kolozsvár

10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló VÍZILABDA

NŐI OB I

20.30: FTC-Telekom–Dunaújvárosi FVE, Népliget A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A Déli-sarkig gyalogolt az Antarktiszon – vendégünk Neszmélyi Emil

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ritkán hallani ilyen hírt a futball világában

9.00: A vonalban Ballai Attila

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az 1000. felé…9. rész: az 1968-as labdarúgó olimpiai döntő és az 1972-es Eb-negyeddöntő

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Somogyi Zsófia. Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: 99 éve született Grosics Gyula

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, Kis Tamás

17.00: Közvetítés az ostravai fedett pályás atlétikai viadalról

17.20: Nemzeti sportkrónika, műsorvezető: Bera Emese

17.40: Közvetítés az ostravai fedett pályás atlétikai viadalról

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Erdei Márk, Kreisz Bálint

18.00: Spiller Istvánnal beszélgetünk a hétvégi jégkorong Magyar Kupa négyes döntő tapasztalatairól, a Négy nemzet tornára készülő férfiválogatottról, valamint a magyar bajnokság és Erste Liga közelgő rájátszásáról

19.00: A hétközi angol, spanyol, német és olasz kupameccsek előzetese

19.30: Összeállítás a hétvégi kanadai–magyar tenisz Davis-kupa-mérkőzésen készült interjúkból és Kreisz Bálint bejelentkezéseiből

20.00: Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó kedden 85 éves

20.30: Tudósítás a női vízilabda ob I Ferencváros–Dunaújváros mérkőzéséről, kommentátor: Tóth Béla

21.30: Kenderesi Tamás nyilatkozott a doppingügyéről Csisztu Zsuzsának

22.30: Sportvilág Bera Emesével