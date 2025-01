Heti program: férfi kéziseink kétszer is játszanak Szerbiával; topligák és FA-kupa

Az előttünk álló héten a magyar férfi kézilabda-válogatott kétszer is megmérkőzik Szerbiával felkészülési mérkőzésen. Hétvégén ezúttal is topligás mérkőzéseket rendeznek, Angliában jön az FA-kupa 3. fordulója. Lesz még női kézilabda Bajnokok Ligája, valamint férfi és női kosárlabda NB I is.

JANUÁR 6., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton–Nottingham Forest (Tv: Match4) OLASZ SZUPERKUPA

DÖNTŐ, RIJÁD

20.00: Internazionale–Milan – élőben az NSO-n! SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: Deportiva Minera (IV.)–Real Madrid (Tv: Sport1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK RALI

Dakar rali, 2. szakasz (48 órás), Bisa–Bisa (967 km) SÍUGRÁS

16.30: Négysáncverseny 4. állomása, Bischofshofen (Tv: Eurosport1) VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

C-CSOPORT

19.00: Magyarország–Spanyolország JANUÁR 7., KEDD FUTBALLPROGRAM ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ

21.00: Arsenal–Newcastle United (Tv: Match4) SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Eldense (II.)–Valencia (Tv: Sport1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

MAGYAR KUPA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (a négy közé jutásért)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

18.40: BJAHC–UTE KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC (Tv: M4 Sport) KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: DEAC–Sopron KC RALI

Dakar-rali, 3. szakasz, Bisa–Al Henakijah (495 km) VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

C-CSOPORT

14.00: Magyarország–Franciaország JANUÁR 8., SZERDA FUTBALLPROGRAM ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ

21.00: Tottenham–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n! SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ, DZSIDDA

20.00: Athletic Bilbao–Barcelona – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

Világkupa, Madonna di Campiglio

17.45 és 20.45: férfi műlesiklás (Tv: Eurosport1) JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

MAGYAR KUPA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (a négy közé jutásért)

18.30: FEHA19–FTC-Telekom KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Szerbia–Magyarország, Zombor (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

19.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–Váci NKSE RALI

Dakar-rali, 4. szakasz, Al Henakijah-Al Ula (415 km) RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

19.00: GreenPlan-VRCK–Vidux-Szegedi RSE

Női Bajnokok Ligája, D csoport, 5. forduló

18.30: Vasas Óbuda–Neptunes Nantes (francia), Érd Aréna JANUÁR 9., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

20.45: Everton–Peterborough (III.)

20.45: Fulham–Watford (II.) SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ, DZSIDDA

20.00: Real Madrid–Mallorca – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: MTK Budapest–Motherson Mosonmagyaróvári KC RALI

Dakar-rali, 5. szakasz, Al Ula-Ha'Il (428 km) RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

19.00: Pénzügyőr SE–DEAC

20.00: Kecskeméti RC–TFSE JANUÁR 10., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

21.00: Aston Villa–West Ham United FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

19.00: Nantes–Monaco

21.00: Auxerre–Lille NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

20.45: Lazio–Como SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK GYORSKORCSOLYA

19.00: Sprint Európa-bajnokság, Heerenveen JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szerbia, Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

Negyeddöntők JANUÁR 11., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

13.00: Bristol City (II.)–Wolverhampton Wanderers

13.15: Liverpool–Accrington Stanley (IV.) – élőben az NSO-n!

15.00: Leicester City–Queens Park Rangers (II.)

16.00: AFC Bournemouth–West Bromwich Albion (II.)

16.00: Brentford–Plymouth Argyle (II.)

16.00: Chelsea–Morecambe (IV.)

16.00: Norwich City (II.)–Brighton & Hove Albion

16.00: Nottingham Forest–Luton Town (II.)

18.45: Manchester City–Salford City (IV.) FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

17.00: Brest–Lyon

19.00: Reims–Nice

21.00: Rennes–Marseille NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Holstein Kiel

15.30: Heidenheim–Union Berlin

15.30: Hoffenheim–Wolfsburg

15.30: Mainz–Bochum

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

15.00: Empoli–Lecce

15.00: Udinese–Atalanta

18.00: Torino–Juventus SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

14.00: Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valladolid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Leganés (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Valencia (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK GYORSKORCSOLYA

10.55: Sprint és összetett Európa-bajnokság, Heerenveen KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

16.00: KGHM MKS Zaglebie Lubin (lengyel)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

18.00: Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

18.00: Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Atomerőmű SE–PVSK-VEOLIA

18.00: MVM-OSE Lions–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: DEAC–Alba Fehérvár

18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK

18.00: NKA Universitas Pécs–Endo Plus Service-Honvéd RALI

Dakar-rali, 6. szakasz, Ha'Il-Al Duvadimi (604 km) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: TFSE–Pénzügyőr SE

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba

18.00: Kaposvári NRC–Vasas Óbuda VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

Elődöntők JANUÁR 12., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

13.30: Tamworth (V.)–Tottenham Hotspur

16.00: Arsenal–Manchester United

16.00: Ipswich Town–Bristol Rovers (III.)

16.00: Crystal Palace–Stockport County (III.)

16.00: Newcastle United–Bromley (IV.)

17.30: Southampton–Swansea City (II.) FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

15.00: Le Havre–Lens

17.15: Toulouse–Strasbourg

17.15: Montpellier–Angers

20.45: Paris SG–Saint-Étienne NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–VfB Stuttgart OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

12.30: Genoa–Parma

15.00: Venezia–Internazionale

18.00: Bologna–Roma

20.45: Napoli–Verona SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

14.00: Las Palmas–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

Világkupa, Adelboden

10.30 és 13.30: férfi műlesiklás (Tv: Eurosport1) GYORSKORCSOLYA

13.50: Összetett Európa-bajnokság, Heerenveen JÉGKORONG

ERSTE LIGA

15.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék

17.00: Budapest JAHC–Corona Brasov (romániai)

17.00: UTE–Gyergyói HK (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

18.30: DEAC–SC Csíkszereda (romániai) OSZTRÁK LIGA

16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck) KERÉKPÁR

Terepkerékpáros országos bajnokság, Kazincbarcika

12.00: női

13.10: férfi KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Darazsak Sportakadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: Dávid Kornél KA-TARR KSC Szekszárd

19.00: BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–SERCO UNI Győr

19.00: E.ON ELTE BEAC–NKA Universitas Pécs

19.00: TFSE-MTK–Vasas Akadémia RALI

Dakar-rali, 7. szakasz, Al Duvadimi-Al Duvadimi (478 km) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

16.00: Dunaújvárosi KSE–Dág KSE

17.00: GreenPlan-VRCK–DEAC

18.00: MÁV Előre Foxconn–MAFC

18.00: Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

Helyosztók