„Sokkal jobban kellene szerepelnünk ezzel a játékoskerettel” – Csepregi György, a Leuven sportigazgatója

„Úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy a legjobb nyolc csapatban szeretnénk benne lenni. Jól kezdtünk, az első pár fordulóban a 3-4. hely környékén álltunk. Aztán elindult egy olyan sorozat, hogy vagy kikaptunk vagy döntetlent játszottunk. Húsz meccsből tíz döntetlenünk van, ami borzasztóan sok. Sokkal jobban kellene szerepelnünk, főleg ezzel a játékoskerettel” – kezdte az interjút Csepregi György.

„A gyengébb teljesítménynek több faktora is van, az első része az edző személye. Óscar García kölcsönös megegyezéssel távozott a klubtól, mivel a munka követhetetlen volt. Abszolút nem tudtunk együtt dolgozni. Én Barcelonába is elmentem, hogy próbáljak vele kapcsolatot kialakítani, de ez nagyon nehezen ment. A Barcelonában nevelkedett, a B-csapatnak az edzője is volt. A hátulról felépített, tiki-taka futball híve volt, de ebből semmi nem valósult meg, inkább védekező csapat voltunk az irányítása alatt. Nem győzelemre játszottunk, hanem arra, hogy ne kapjunk ki. Ő is mondta, hogy el akarja hagyni a Leuvent, mert nem érezte elég nagynak a klubot a személyéhez, ő vissza akart kerülni az európai kupaporondra. Végül egy 1–1-es döntetlent után köszöntünk el tőle. Egy ideiglenes edző után megérkezett Chris Coleman, aki a walesi válogatott szövetségi kapitánya volt, előtte a Fulhamben játszott és a csapatot is irányította. Hat hete dolgozunk együtt, nagyon jól megtaláltuk egymást” – folytatta Csepregi.

Csepregi György arról is beszélt az interjúban, hogyan került épp a születésnapján a Leuvenhez sportigazgatóként, valamint mesélt arról is, mennyire közeli a kapcsolat a belga csapat és a Premier League-ben szereplő Leicester City között.

