Pénteki sportműsor: pályán az Arsenal, folytatódik a dartsvilágbajnokság

A karácsony utáni első napon is visszafogott kínálat jellemzi a sportvilágot. Két mérkőzést rendeznek a Premier League-ben, pályára lép az Arsenal is, valamint folytatódik a dartsvilágbajnokság, de a férfi kosárlabda Euroligában is sor kerül összecsapásokra.

DECEMBER 27., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

20.30: Brighton & Hove Albion–Brentford (Tv: Spíler1)

21.15: Arsenal–Ipswich Town (Tv: Match4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Armed Forces Bowl

18.00: Navy–Oklahoma (Tv: Arena4)

Birmingham Bowl

21.30: Vanderbilt–Georgia Tech (Tv: Arena4) DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

13.30: 3. forduló (Tv: Sport1)

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Luke Woodhouse (angol)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Daryl Gurney (északír, 26.)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Madars Razma (lett)

20.00: 3. forduló (Tv: Sport1)

Gerwyn Price (walesi, 10.)–Joe Cullen (angol, 23.)

Jermaine Wattimena (holland)–Peter Wright (skót, 17.)

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Nick Kenny (walesi) JÉGKORONG

SPENGLER-KUPA, CSOPORTKÖR

15.00: Kärpät–Fribourg (Tv: Sport2)

20.15: Straubing–Davos KERÉKPÁR

Terepkerékpáros-világkupaverseny, Loenhout

13.40: női exact cross (Tv: Eurosport1)

14.55: férfi exact cross (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Leipzig–Hannover (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ

20.30: Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Baskonia (spanyol)–Paris Basketball (francia)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb) TÉLI SPORTOK

VILÁGKUPAVERSENY

Alpesi sí

11.25: férfi lesiklás, Bormio (Tv: Eurosport1) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Ballai Attila, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Olasz Gergő

6.00: Angol labdarúgás (Boxing Day); napi történések: darts, kézilabda, kosárlabda; Nemzeti Sportkrónika

7.00: Telefonon beszélünk Szántai Levente sportpszichológussal a sportolók ünnepek alatti pihenéséről; telefonos vendég Rucska József, korábbi magyar bajnok dartsozó, akivel a dartsvilágbajnokságról is beszélünk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti Sportkrónika; Bánki Józseffel beszélgetünk a Ferencváros futballcsapatának idei évéről és előretekintünk 2025-re

9.00: Telefonon beszélünk Tihanyi András dietetikussal a sportolók karácsonyi étkezéséről; a közelgő világbajnokság kapcsán telefonon hívjuk Imre Bence kézilabdázót

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a párizsi olimpia záró napjának eseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró. Műsorvezető: Katona László. Téma: a magyar labdarúgás idei éve. Vendégek: Simon Zoltán és Elbert Gábor

14.35: Hárompontos: Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00: Vendégünk Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Thury Gábor, Patai Gergely, Kis Tamás

17.00: A nemzet bombázói – eredményhirdetés, értékelés Bene Ferenccel és Ballai Attilával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Katona László

18.00: Karácsonyi labdarúgás: összeállítás a Premier League ünnepi menetrendjéről; Csillagok állása, 3.rész, kerekasztal-beszélgetés a futball meghatározó alakjairól: Somogyi Zsófia, Ballai Attila, L. Pap István

19.00: Interjú Csampa Zsolttal, a Magyar Vívószövetség elnökével

20.00: Szilassy Zoltán, a Gyergyói Hoki Klub sportigazgatója és a férfi jégkorong-válogatott másodedzője évértékelője

21.00: Beszélgetés az év strandröplabdázójával, Dóczi Domonkossal

22.30: Sportvilág. Műsorvezető: Kreisz Bálint