Pénteki sportműsor: ellenfelet kap a magyar válogatott az NL-osztályozón; pályán a Bayern és a PSG

NOVEMBER 22., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

12.00: a negyed- és elődöntő, valamint az osztályozó sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

ANGOL CHAMPIONSHIP

16. FORDULÓ

21.00: Plymouth–Watford (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

19.00: Monaco–Brest

21.00: Paris SG–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)

PORTUGÁL KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.45: Sporting CP–Amarante (III.) (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

17. FORDULÓ

16.30: Sepsi OSK–Gloria Buzau – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Getafe–Valladolid (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

11. FORDULÓ

15.50: Al-Fejha–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

18.00: Al-Naszr–Al-Kadszija (Tv: Spíler1)

SZERB SZUPERLIGA

16. FORDULÓ

17.00: IMT Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

18.00: Kosice–Slovan Bratislava

FUTSAL NB I

18.30: Veszprém–Berettyóújfalu

18.30: Haladás–DEAC

18.30: Kecskemét–TFSE-TENT

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

13.45: Players Championship Finals, 1. nap, 1. rész, Minehead (Tv: Sport1)

20.00: Players Championship Finals, 1. nap, 2. rész, Minehead (Tv: Sport1)

CURLING

8.00: Európa-bajnokság, férfiak, elődöntő (Tv: Eurosport2)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: PGA Tour, RSM Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: FTC-Telekom–Corona Brasov (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

18.40: Budapest JAHC–DEAC

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)

KÉZILABDA

JYSK-KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TATABÁNYA

18.00: Magyarország–Szlovákia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–FTC-Green Collect

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Gummersbach–THW Kiel (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

B-CSOPORT, ISZTAMBUL

18.30: Törökország–Magyarország (Tv: Duna World)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Bayern München (német)–Barcelona (spanyol)

NBA, ALAPSZAKASZ

Szombat, 4.00: Denver Nuggets–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

7.45: Grand Prix, jégtánc, rövid program, Csungking (Tv: Eurosport1)

9.25: Grand Prix, rövid program, Csungking (Tv: Eurosport1)

11.55: Grand Prix, rövid program, Csungking (Tv: Eurosport1)

12.40: Grand Prix, férfiak, rövid program, Csungking (Tv: M4 Sport)

13.55: Grand Prix, páros, rövid program, Csungking (Tv: M4 Sport)

SÍUGRÁS

16.00: világkupa, vegyes, Lillehammer (Tv: Eurosport2)

SPORTLÖVÉSZET

9.00: Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest, Fehér út)

TENISZ

Davis-kupa-döntő, Málaga

17.00: elődöntő

ÚSZÁS

8.00: nyílt vízi világkupa, nők, 10 km, Neom (Tv: M4 Sport)

10.00: nyílt vízi világkupa, férfiak, 10 km, Neom (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

9.00: világkupaverseny, tőr, Tunisz. Férfi selejtező

18.00: világkupaverseny, párbajtőr, Vancouver. Férfi selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–PannErgy-Miskolci VLC

A NEMZETI SPORTÁRDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Horti Gábor. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Patkás Tamás paraúszó

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda-játék. A vonalban Bánki József

9.00: A vonalban Kemény Dénes. Csongrádi Lászlót hívjuk, aki visszakapta ellopott olimpiai aranyérmét. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1956ban ezen a napon kezdődött a melbourne-i olimpia

12.00: Bajnokok – Hárspataki Gáborral beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval – a sportkártyák világa a The Card Corner csapatával

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00: Vendégünk a stúdióban Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Spiller István, Deák Zsigmond, Patai Gergely

17.00: Kitekintés az előttünk álló hétvége sporteseményeire

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Közvetítés a Magyarország–Szlovákia női kézilabda felkészülési mérkőzésről, kommentátor: Bera Emese, Jó András

18.30: Közvetítés Törökország–Magyarország férfi kosárlabda Ebselejtezőről, kommentátor: Zoltán Gergely Tamás, szakkommentátor: Károlyi Andrea

19.15: Közvetítés a Fehérvár AV19–Salzburg jégkorong ICEHL-találkozóról, kommentátor: Virányi Zsolt, Erdei Márk

21.30: A labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának beharangozója

22.30: Sportvilág, műsorvezető: Somogyi Zsófia