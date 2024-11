Kiütés! A németek odahaza hetet vágtak Bosznia-Hercegovinának

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

Németország–Bosznia-Hercegovina 7–0 (3–0)

Freiburg, Europa-Park Stadion, 28 000 néző. Vezette: Fotiasz (görög)

NÉMETORSZÁG: Baumann – Kimmich (R. Koch, 73.), Tah, Rüdiger, Mittelstädt (Henrichs, 58.) – Andrich (F. Nmecha, 58.), P. Gross – Wirtz (Gnabry, 58.), Havertz, Musiala (L. Sané, 58.) – Kleindienst. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Muharemovic, Bicakcic, Barisic, Omerovic – Burnic, Sunjic (Huseinbasic, 74.), Gigovic (Bajraktarevic, 63.) – Tahirovic (Basic, 63.), Domirovic (Hajradinovic, 85.), Kulenovic (Bazdar, 63.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Musiala (2.), Kleindienst (23., 79.), Havertz (37.), Wirtz (50., 57.), L. Sané (66.)

RENDKÍVÜL ERŐS KEZDŐVEL küldte pályára csapatát Freiburgban Julian Nagelsmann, játékosai pedig nem kegyelmeztek az automatikus kiesés elkerüléséért küzdő Bosznia-Hercegovinának. Ahogy az várható volt, a városban nevelkedő Oliver Baumann őrizte a kaput Marc-André ter Stegen hiányában, s bár Tim Kleindienst mindössze harmadik válogatott mérkőzésére készült, a középcsatár szerepeltetése már nem számít meglepetésnek. A mérkőzés előtt a német sajtó a bosnyákok részéről Nikola Vasiljra hívta fel a figyelmet, aki a Bundesliga 16. helyén álló St. Pauli kapusa. Nos, a német csapatnak nyolcvan másodperc sem kellett, hogy megoldhatatlan feladat elé állítsa, varázslatos támadás végén, Joshua Kimmich beadása után Jamal Musiala fejelte be a labdát a kapuba.

Húsz perc tapogatódzás következett, de a 23. percben másodszor is eredményesek voltak a németek. A tizenhatoson belül ide-oda pattogó labdát nem tudta kirúgni a bosnyák védelem, majd Robert Andrich setesuta, ámde kapuba tartó lövésébe beletette a lábát Tim Kleindienst, megszerezve első gólját a válogatottban. Innentől sokkal könnyebben került helyzetbe a hazai csapat, Kai Havertz a 37. percben nagyszerű, tiszta ziccerig játszott támadást fejezett be góllal, a félidő hajrájában pedig Vasilj lábbal védte közeli próbálkozását. A ráadásban Kimmich majdnem rúgatott egy gólt Boszniával is, ám Oliver Baumann nagy bravúrral védte Ermedin Demirovic ziccerét.

A második félidőt is pazarul kezdte Németország: Florian Wirtz az 50. percben fantasztikus technikával lőtt szabadrúgásból, és bár Nikola Vasilj felé szállt a labda, annyira szitált, és olyan hirtelen csapódott le, hogy nem lehet hibáztatni a kapust. Egy kis szerencse kellett a következő gólhoz, ezt is Florian Wirtz szerezte az 57. percben. Hármas cserét hajtott végre Nagelsmann, ám ez sem nyugtathatta meg a bosnyákokat, mert Leroy Sané, Serge Gnabry és Felix Nmecha is gólra éhesen lépett pályára. A két Bayern-támadó a 64. percben hozott össze újabb ziccert, Vasilj védett, majd egy perccel később nemes egyszerűséggel Gnabryhoz passzolt, aki viszont hosszan tolta meg a labdát, és nem talált be az üres kapuba. Annyira összezavarodtak a bosnyákok, hogy újabb egy perc múlva már 6–0 szerepelt az eredményjelzőn, Vasilj hibázott Sané lövésénél, átjáróház lett a vendégvédelem. Sergej Barbarez szövetségi kapitány cseréi stabilizálták a csapatot, s bár a németek is lassítottak, a 79. percben hetedszer is bevették a kaput.

Totális kiütés lett a vége, Bosznia-Hercegovina csúnya vereséggel búcsúzik az A-ligától, a mérkőzés pedig figyelmeztető jel a magyar válogatottnak is, amely kedden a Puskás Arénában fogadja a kirobbanó formában játszó németeket. 7–0