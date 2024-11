Heti program: BL-, El-, Kl-alapszakasz, NB I, topligák, női kézi Eb és F1

NOVEMBER 25., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

9.40: a Puskás Múzeum megnyitója (Tv: M4 Sport)

NB II

14. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

21.00: Newcastle United–West Ham United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

18.30: Empoli–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lecce (Tv: Arena4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ

19.00: Magyar Futsal Akadémia−Nyírbátor

20.30: Rubeola FC−Aramis SE

20.45: Újpest−Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Hétfő 2.20: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: Los Angeles Chargers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ B-csoport, Szombathely

18.00: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1170 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

UK Championship, York

13.45 és 19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

NOVEMBER 26., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) (Tv: Sport1)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Feyenoord (holland)

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: Sport2)

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Brest (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)

21.00: Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz)

ANGOL CHAMPIONSHIP

17. FORDULÓ

21.00: Sunderland–West Brom (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: CP Parla (VI)–Valencia

19.00: Manises (VI)–Getafe

UEFA IFJÚSÁGI LIGA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

21.00: FC Barcelona U19 (spanyol)–Brest U19 (francia) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

G-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–MRK Sesvete (horvát)

NOVEMBER 27., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) (Tv: Sport2)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–FC Bruges (belga)

21.00: Monaco (francia)–Benfica (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Bologna (olasz)–Lille (francia)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

16.30: Istanbul Basaksehir (török)–Petrocub Hincesti (moldovai)

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tiszaújváros–DVTK II

ANGOL CHAMPIONSHIP

17. FORDULÓ

21.00: Derby–Swansea City (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS

16.00: Puskás Akadémia U19–Genk U19 (belga) (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: Kolstad HB (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged, Trondheim (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Aalborg (dán)–Kielce (lengyel)

20.45: Magdeburg (dán)–Barca (spanyol)

20.45: RK Zagreb (horvát)–Nantes (francia)

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

6. FORDULÓ

D-CSOPORT

18.00: SERCO UNI Győr–Valencia (spanyol)

A-CSOPORT

20.30: Salamanca (spanyol)–DVTK HUNTHERM

NŐI EURÓPA-KUPA

6. FORDULÓ

G-CSOPORT

18.00: TARR KSC Szekszárd–Estudiantes (spanyol)

E-CSOPORT

18.30: Sopron Basket–Piestanske Cajky (szlovák)

L-CSOPORT

20.30: Girona (spanyol)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI NB I

18.00: PVSK-VEOLIA–MVM-OSE Lions

NŐI NB I

19.00: Dávid Kornél KA–E.ON ELTE BEAC

RÖPLABDA

Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

18.00: MBH-Békéscsaba–THY Istanbul (török)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

18.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–UVSE

18.15: BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good

19.00: EPS-Honvéd–PVSK-Mecsek Füszért

19.30: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

19.30: Genesys OSC Újbuda–VasasPlaket

20.00: DIGI Eger–FTC-Telekom Waterpolo

NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Lazio (olasz)–Ludogorec (bolgár)

18.45: AZ (holland)–Galatasaray (török)

18.45: Qarabag (azeri)–Olympique Lyon (francia)

18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Viktoria Plzen (cseh), Hamburg

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Elfsborg (svéd)

18.45: RSC Anderlecht (belga)–FC Porto (portugál)

18.45: Besiktas (török)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: RFS (lett)–PAOK (görög)

21.00: Manchester United (angol)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Roma (olasz)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Fenerbahce (török)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Ajax (holland)

21.00: Braga (portugál)–Hoffenheim (német)

21.00: Ferencvárosi TC–Malmö FF (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Midtjylland (dán)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Nice (francia)–Rangers (skót)

21.00: Twente (holland)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: FCSB (román)–Olimpiakosz (görög)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

16.30: Asztana (kazah)–Vitória (portugál)

18.45: Molde (norvég)–APOEL (ciprusi)

18.45: Heidenheim (német)–Chelsea (angol)

18.45: Cercle Brugge (belga)–Hearts (skót)

18.45: The New Saints (walesi)–Djurgarden (svéd)

18.45: St. Gallen (svájci)–Topolyai SC (szerb) – élőben az NSO-n!

18.45: Panathinaikosz (görög)–HJK (finn)

18.45: Borac Banja Luka (bosnyák)–Linzer ASK (osztrák)

18.45: Celje (szlovén)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: Dinamo Minszk (fehérorosz)–FC Köbenhavn (dán), Szumgajit

18.45: Noah (örmény)–Vikingur Reykjavík (izlandi)

21.00: Fiorentina (olasz)–Páfosz (ciprusi)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Shamrock Rovers (ír)

21.00: Omonia (ciprusi)–Legia Warszawa (lengyel)

21.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Larne (északír)

21.00: Lugano (svájci)–Gent (belga)

21.00: Mlada Boleslav (cseh)–Real Betis (spanyol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

18.30: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–New York Giants (Tv: Arena4)

Péntek, 2.20: Green Bay Packers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Svédország–Észak-Macedónia

C-CSOPORT (BÁZEL)

18.00: Spanyolország–Portugália

20.30: Franciaország–Lengyelország

E-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Ausztria–Szlovákia

20.30: Norvégia–Szlovénia

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Veszprém HC–Eurofarm Peliszter (észak-macedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Fredericia (dán)

20.45: PSG (francia)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

20.45: Sporting (portugál)–Dinamo Bukarest

RÖPLABDA

Női Bajnokok Ligája, D-csoport, 3. forduló

18.00: Grot Budowlani Lódz (lengyel)–Vasas Óbuda

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–Kaposvári NRC

NOVEMBER 29., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

21.00: Brighton & Hove Albion–Southampton

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

20.45: Reims–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–Holstein Kiel (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Hellas Verona

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Mallorca–Valencia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

21.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest JAHC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FTC-Telekom

18.30: FEHA19–Újpesti TE

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Románia–Csehország

20.30: Montenegró–Szerbia

D-CSOPORT (BÁZEL)

19.00: Svájc–Feröer

20.30: Dánia–Horvátország

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Hollandia–Izland

20.30: Németország–Ukrajna

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MAFC

NOVEMBER 30., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

12.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: ETO FC Győr–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ

17.00: Budapest Honvéd FC-Vasas FC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

16.00: Brentford–Leicester City

16.00: Crystal Palace–Newcastle United

16.00: Nottingham Forest–Ipswich Town

16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth

18.30: West Ham United–Arsenal

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

17.00: Rennes–Saint-Étienne

19.00: Brest–Strasbourg

21.00: Paris SG–Nantes

HORVÁT 1. HNL

15. FORDULÓ

15.00: Slaven Belupo–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Bochum

15.30: Freiburg–Borussia Mönchengladbach

15.30: RB Leipzig–Wolfsburg

15.30: Union Berlin–Bayer Leverkusen

15.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Como–Monza

18.00: Milan–Empoli

20.45: Bologna–Venezia

ROMÁN SUPERLIGA

18. FORDULÓ

19.30: Dinamo Bukarest–Sepsi OSK – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Barcelona–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Leganés (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Valladolid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

18.00: Podbrezova–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–Debreceni EAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FTC-Telekom

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Magyarország–Svédország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Törökország–Észak-Macedónia

C-CSOPORT (BÁZEL)

15.30: Lengyelország–Portugália

18.00: Franciaország–Spanyolország

E-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Norvégia–Ausztria

20.30: Szlovénia–Szlovákia

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–Eger-Eszterházy SzSE

18.00: Dabas KC–Csurgói KK

18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC

18.00: Zalakerámia ZTE KK-NKA Universitas Pécs

18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák

NŐI NB I

18.00: Dávid Kornél KA–TFSE-MTK

18.00: Vasas Akadémia–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós

18.30: Sopron Basket-DVTK HUNTHERM

19.00: E.ON ELTE BEAC–VBW CEKK Cegléd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE–Vidux-Szegedi RSE

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: MÁV Előre Foxconn–Újpesti TE

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

16.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–VasasPlaket

17.00: Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC

19.00: Szegedi VE–DVSE-Master Good

19.00: DIGI Eger–UVSE

20.00: EPS-Honvéd–Genesys OSC Újbuda

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: III. kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz)

DECEMBER 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Szolnok–Budapest Honvéd II

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

14.30: Chelsea–Aston Villa

14.30: Manchester United–Everton

14.30: Tottenham Hotspur–Fulham

17.00: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

15.00: Montpellier–Lille

17.00: Le Havre–Angers

17.00: Toulouse–Auxerre

17.00: Lyon–Nice

20.45: Marseille–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Mainz–Hoffenheim

17.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Udinese–Genoa

15.00: Parma–Lazio

15.00: Torino–Napoli

18.00: Fiorentina–Internazionale

20.45: Lecce–Juventus

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

19.00: Minnesota Vikings–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Indianapolis Colts

19.00: New York Jets–Seattle Seahawks

19.00: Washington Commanders–Tennessee Titans

22.05: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

22.25: New Orleans Saints–Los Angeles Rams

22.25: Baltimore Ravens–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Buffalo Bills–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Románia–Montenegró

20.30: Szerbia–Csehország

D-CSOPORT (BÁZEL)

15.30: Horvátország–Feröer

18.00: Dánia–Svájc

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Németország–Hollandia

20.30: Izland–Ukrajna

FÉRFI NB I

16.00: Mol Tatabánya KC–ETO University HT

18.00: FTC-Green Collect–Veszprém HC

18.00: HE-DO B-Braun Gyöngyös–CYEB–Budakalász

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

NŐI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–Darazsak Sportakadémia

18.00: TARR KSC Szekszárd-SERCO UNI Győr

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Kecskeméti RC–GreenPlan-VRCK

16.00: Dunaújvárosi KSE-MÁV Előre Foxconn

16.00: TFSE–DEAC

18.00: Dág KSE–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Vasas Óbuda