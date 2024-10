Maguire és Bowen kimaradt, Solanke és Bellingham bekerült az angolok keretébe

Lee Carsley megbízott szövetségi kapitány behívta Dominic Solankét, aki eddig egyszer lépett pályára az angol válogatottba, még 2017-ben Brazília ellen. A szeptemberi kimaradók közül Jude Bellingham és Kyle Walker is visszakerült. Ellenben Harry Maguire, Tino Livramento, Eberechi Eze és Jarrod Bowen sem kapott meghívót. A Sky Sport James Maddisont nevezi meg a legfőbb hiányzóként.

„Ez egy lehetőség volt arra, hogy más játékosokat is megnézzek. Ennek semmi köze az aktuális formához. A kimaradt játékosoknak mindannyiuknak megvan az esélye a visszatérésre. Minden játékosnak elmondtam, hogy mik a céljaim. Harry egy olyan játékos, akivel már dolgoztam együtt a múltban. Nagyon pozitív volt, amikor beszültünk, de van néhány nagyon jó középső védőnk, akik szívesen játszanának. Harrynek még fontos szerepe van ebben a csapatban a kampányban.” – utalt Harry Maguire kimaradására Carsley, aki a támadókról is szót ejtett – „Nem ragaszkodunk túlságosan a pozíciókhoz, sokkal inkább a tulajdonságokhoz, ahogy az ellenféllel szemben fellépünk. Bellingham, Foden és Palmer is kiváló játékosok, ahogy mindenki más is.”

Az angol válogatott 10-én a szintén hibátlan Görögországot fogadja, majd három nappal később Finnországba látogat.

Ready to go again. 🦁🦁🦁 — England (@England) October 3, 2024

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

VÉDŐK: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Rico Lewis (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Atlético Madrid – Spanyolország), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Angel Gomes (Lille – Franciaország), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal)

TÁMADÓK: Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur), Ollie Watkins (Aston Villa)

1. Görögország 2 2 – – 5–0 +5 6 2. Anglia 2 2 – – 4–0 +4 6 3. Írország 2 – – 2 0–4 –4 0 4. Finnország 2 – – 2 0–5 –5 0 A B2-CSOPORT ÁLLÁSA

Szeptember 7.

Írország–Anglia 0–2

Görögország–Finnország 3–0

Szeptember 10.

Írország–Görögország 0–2

Anglia–Finnország 2–0

Október 10.

20.45: Finnország–Írország

20.45: Anglia–Görögország

Október 13.

18.00: Finnország–Anglia

20.45: Görögország–Írország

November 14.

20.45: Írország–Finnország

20.45: Görögország–Anglia

November 17.

18.00: Finnország–Görögország

18.00: Anglia–Írország