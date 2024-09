Győztes angol rajt a Nemzetek Ligájában: ír származású játékosok góljai hozták meg a dublini sikert

B2-CSOPORT

Írország–Anglia 0–2. Jobban nem is kezdődhetett volna Lee Carsley egyelőre ideiglenes megbízáson alapuló kapitányi korszaka: az angol válogatott (Pickford – Alexander-Arnold, Maguire, Guéhi, Colwill – Mainoo, Rice – Saka, Grealish, Gordon – Kane) szervezett, helyenként látványos futballt bemutatva már a szünetben 2–0-ra vezetett Dublinban. Tőr a hazai szívekbe: két ír származású játékos góljával… Előbb Declan Rice bombázott a kapu bal oldalába (VIDEÓ ITT!) – ő három meccs erejéig felnőttszinten is volt válogatott a zöldeknél, mielőtt Angliát választotta –, majd egy szép adogatás végén, Rice passzából Jack Grealish lőtt okosan a bal alsóba a lábak között (VIDEÓ ITT!). Előbbi nem ünnepelte túl a gólját, utóbbi nem fogta vissza magát.

A második félidőben, a kétgólos előny birtokában már kevésbé voltak lendületesek a vendégek, a labda többnyire így is náluk volt, és nem hagyták munka nélkül Caoimhín Kelleher kapust sem. Az ír válogatott csak rövid időszakokban futballozott úgy, ahogyan debütáló kapitánya, az izlandi Heimir Hallgrímsson elképzelhette, Sammie Szmodics kaput elkerülő lövésénél akár a szépítés is összejöhetett volna, de végül maradt a kétgólos különbség.

B1-CSOPORT

Grúzia–Csehország 4–1. Noha csupán tizenegyesből szerzett vezetést – Hvicsa Kvarachelia harcolta ki és rúgta be (VIDEÓ ITT!) –, megérdemelten állt jobban a szünetben a házigazda. Júniusban, az Európa-bajnokságon 1–1-re végzett egymással a két csapat – a grúzok akkor is büntetőből jutottak előnyhöz –, de az akkori forgatókönyv nem működött szombat este Tbilisziben: a második gólt is Willy Sagnol csapata lőtte, mégpedig Giorgi Csakvetadze, aki a bal oldalon a felezővonaltól robogott a kapuig a labdával (VIDEÓ ITT!).

S hol volt még a vége?! A nem túl hatékony cseh letámadási kísérleteket perceken belül két góllal használták ki a grúzok: előbb Mikautadze kapáslövése akadt be (VIDEÓ ITT!), majd Giorgi Kocsorasvili fejjel megszerezte a negyediket (VIDEÓ ITT!). Az utolsó tíz percre fordulva Lukás Kalvach látványos bombával szépített (VIDEÓ ITT!), ezzel együtt a csehek alighanem gyorsan el akarják felejteni ezt a szombatot.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

1. CSOPORT

Grúzia–Csehország 4–1 (Kvarachelia 33. – 11-esből, Csakvetadze 53., Mikautadze 63., Kocsorasvili 66., ill. Kalvach 80.)

20.45: Ukrajna–Albánia, Prága (Tv: Spíler1)

2. CSOPORT

Írország–Anglia 0–2 (Rice 12., Grealish 26.)

20.45: Görögország–Finnország, Pireusz