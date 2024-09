Harry Kane duplázott a 100. válogatott meccsén; Grúzia és Görögország is hibátlan maradt

ALBÁNIA–GRÚZIA

Az első félidő nem hozott kaput eltaláló lövést, és egyébként is szinte minden statisztikai mutatóban közel azonos szinten volt a két válogatott. A 71. percben a vendégek villantak, egész pontosan Giorgi Kocsorasvili: tologatta az ellenfél térfelén a labdát, majd 22 méterről ellőtte, az pedig a lécet is érinte a jobb felső sarokba vágódott. Az albánok később sem voltak képesek helyzeteket kidolgozni, így kikaptak, a grúzok pedig két forduló után százszázalékos mérleggel vezetik a csoportot. 0–1

CSEHORSZÁG–UKRAJNA

A kiegyenlített találkozón a vezetést a csehek szerezték meg, Václav Cerny lövésébe Pavel Sulc beletette a lábát, így a labda a kapuban kötött ki. A félidő vége felé egyenlítettek az ukránok, Mikola Saparenko beadása után Vladiszlav Vanat fejelt közelről a kapuba. A félidő végén ismét Pavel Sulc villant meg, kavarodás után 13 méterről lőtt a kapu bal oldalába, így a hazaiak előnnyel vonulhattak a szünetre. A második félidőben kezezés miatt tizenegyeshez jutott Csehország, Tomás Soucek pedig higgadtan értékesítette, azonban négy perccel később szépített Ukrajna, Heorhij Szudakov fejese talált utat a kapuba. A végjátékban mindent megtettek az egyenlítésért a vendégek, de nem jártak sikerrel. 3–2

ANGLIA–FINNORSZÁG

A mérkőzés elejétől kezdve nagy nyomást helyeztek ellenfelükre az angolok, és Lukás Hrádeckynek nagy védést is be kellett mutatnia. Ugyan volt, hogy már a finn kapus sem tudott hárítani, akkor viszont Harry Kane lesről fejelt a kapuba. A hazaiak 75 százalékos labdabirtoklás mellett sem tudtak betalálni az első negyvenöt percben, és a második félidőben még nagyobb sebességfokozatra kapcsoltak a „háromoroszlánosok”. Akik az 57. percben szerezték meg a vezetést, Harry Kane két kihagyott helyzet után (az egyik ollózás volt, azt is védte Hrádecky) a léc alá bombázott, így 100. válogatott mérkőzésén megszerezte a 67. gólját. Majd a 68.-at is: Kane a 76. percben állítgatás nélkül lőtt 13 méterről a kapu jobb oldalába, eldöntve a három pont sorsát. Finnország tehát továbbra sem képes legyőzni Angliát, a 12. egymás elleni mérkőzésen megszületett az angolok 10. sikere. 2–0

ÍRORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Egyik fél sem kockáztatott sokat, így nem is nagyon forogtak veszélyben a kapuk. A második félidő elején változott a helyzet, Fotész Joanidisz 20 méterről a jobb felső sarokba tekert, így előnybe kerültek a görögök. A hajrában az írek kitámadtak, így több terület nyílt a vendégek előtt, ennek eredményeként pedig Hrisztosz Colisz kilépett ziccerben, és kilőtte a kapu jobb oldalát – Görögország a második meccsét is megnyerte. 0–2

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

B-LIGA

1. CSOPORT

Albánia–Grúzia 0–1 (Kocsorasvili 71.)

Csehország–Ukrajna 3–2 (Sulc 21., 45+2., Soucek 80. – 11-esből, ill. Vanat 37., Szudakov 84.)

M Gy D V L-K Gk P 1. Grúzia 2 2 – – 5–1 +4 6 2. Albánia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Csehország 2 1 – 1 4–6 –2 3 4. Ukrajna 2 – – 2 3–5 –2 0 A CSOPORT ÁLLÁSA



2. CSOPORT

Anglia–Finnország 2–0 (Kane 57., 76.)

Írország–Görögország 0–2 (Joanidisz 51., Colisz 87.)