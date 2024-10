Heti program: Hollandia ellen lép pályára a magyar válogatott; férfi és női kézilabda BL

OKTÓBER 7., HÉTFŐ

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

2.20: Pittsburgh Steelers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Kansas City Chiefs–New Orleans Saints (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, playoff, főcsoport-elődöntő

22.00: Cleveland Guardians–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

DARTS

19.00: World Grand Prix, 1. nap, Leicester (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

13.50: Bernocchi-kupa, férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

19.00: RN Löwen–Hamburg (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1148 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

Vuhan Open

8.30 és 13.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Bondár Anna–Anna Kalinszkaja (orosz, 10.)

OKTÓBER 8., KEDD

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA

19.00: Skelleftea (svéd)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ G-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–HC Baník Karvina (cseh)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

19.30: Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés (a 32 közé jutásért)

19.00: VC Strumica (északmacedón)–Fino Kaposvár

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.15: FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Tbiliszi (grúz)

OKTÓBER 9., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

14.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FTC-Telekom–Dunaújvárosi Acélbikák

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE

18.00: Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC

19.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

19.30: BLA (francia)–DVTK HUNTHERM

NŐI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ

G-CSOPORT

19.00: Szaloniki (görög)–TARR KSC Szekszárd

L-CSOPORT

20.30: Campobasso (olasz)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: Alba Fehérvár–Szamokov (bolgár)

I-CSOPORT

21.00: Porto (portugál)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI NB I

18.00: PVSK-Veolia–Atomerőmű SE

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC

RÖPLABDA

Férfi Challenge Kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés (a 32 közé jutásért)

20.00: OK Medimurje Centrometal (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Drávavásárhely (Nedelisce)

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: Vasas Óbuda–Vasas SC

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.15: Barceloneta (spanyol)–VasasPlaket

OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Izrael–Franciaország, Bozsik Aréna (Tv: Arena4)

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Finnország–Írország, Helsinki

20.45: Anglia–Görögország, London (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

20.45: Ausztria–Kazahsztán, Salzburg (Tv: Match4)

20.45: Norvégia–Szlovénia, Oslo

C-DIVÍZIÓ

4. CSOPORT

18.00: Lettország–Észak-Macedónia, Riga (Tv: Spíler2)

20.45: Feröer–Örményország, Tórshavn

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Gibraltár–San Marino, Gibraltár

2. CSOPORT

18.00: Moldova–Andorra, Chisinau

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Üzbegisztán–Irán

18.00: Arab Emírségek–Észak-Korea

18.00: Katar–Kirgizisztán

B-CSOPORT

16.00: Jordánia–Dél-Korea

18.00: Omán–Kuvait

20.00: Irak–Palesztina

C-CSOPORT

11.00: Ausztrália–Kína

18.00: Bahrein–Indonézia

20.00: Szaúd-Arábia–Japán

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

9. FORDULÓ

22.00: Bolívia–Kolumbia

23.00: Ecuador–Paraguay

23.00: Venezuela–Argentína

Péntek, 2.00: Chile–Brazília

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

20.00: Magyarország–Málta, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

1. FORDULÓ

D-CSOPORT

18.00: SERCO UNI Győr–Venezia (olasz)

NŐI EURÓPA-KUPA

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.00: Mugla (török)–Sopron Basket

OKTÓBER 11., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Magyarország–Hollandia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország, Zenica (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Ukrajna–Grúzia, Poznan

20.45: Csehország–Albánia, Prága (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Törökország–Montenegró, Samsun

20.45: Izland–Wales, Reykjavík (Tv: Arena4)

C-LIGA

1.CSOPORT

18.00: Észtország–Azerbajdzsán, Tallinn (Tv: Spíler2)

20.45: Szlovákia–Svédország, Pozsony (Tv: Match4)

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

9. FORDULÓ

Szombat, 3.30: Peru–Uruguay

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–Corona Brasov (romániai)

18.30: FEHA19–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest JAHC

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–ETO University HT

18.00: Carbonex-Komló–Dabas KC

OKTÓBER 12., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Horvátország–Skócia, Zágráb (Tv: Spíler2)

20.45: Lengyelország–Portugália, Varsó (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Spanyolország–Dánia, Murcia (Tv: Spíler2)

20.45: Szerbia–Svájc, Leskovac (Tv: Arena4)

C-LIGA

2. CSOPORT

15.00: Litvánia–Koszovó, Kaunas (Tv: Spíler2)

20.45: Ciprus–Románia, Larnaca

3. CSOPORT

18.00: Bulgária–Luxemburg, Plovdiv (Tv: Spíler1)

20.45: Fehéroroszország–Észak-Írország, Zalaegerszeg

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Asiago (olasz)

KERÉKPÁR

10.35: lombardiai körverseny országúti klasszikus, Bergamo–Como, 252 km (Valter Attila)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Váci NKSE–Cabooter Fortes Venlo (holland)

FÉRFI NB I

17.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC

18.00: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE

18.00: HSA-NEKA–CYEB–Budakalász

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA

17.00: Moyra-Budaörs–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

17.00: MTK Budapest–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend

18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: DEAC–PVSK-VEOLIA

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd

NŐI NB I

17.00: SERCO UNI Győr–BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós

17.30: DVTK Huntherm–Darazsak Sportakadémia

18.00: Vasas Akadémia–TFSE-MTK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE–DEAC

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

19.00: UTE–Kaposvári NRC

SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT

39. SPAR Budapest Maraton Fesztivál, 1. nap, Pázmány Péter sétány

OKTÓBER 13., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Finnország–Anglia, Helsinki (Tv: Spíler1)

20.45: Görögország–Írország, Pireusz (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Szlovénia, Asztana (Tv: Spíler2)

20.45: Ausztria–Norvégia, Bécs (Tv: Spíler2)

C-DIVÍZIÓ

4. CSOPORT

18.00: Örményország–Észak-Macedónia, Jereván (Tv: Spíler2)

20.45: Feröer–Lettország, Tórshavn

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Liechtenstein–Gibraltár, Vaduz (Tv: Match4)

2. CSOPORT

18.00: Málta–Moldova, Ta'Qali

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

15.30: Chicago Bears–Jacksonville Jaguars, London (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Houston Texans

19.00: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Philadelphia Eagles–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Denver Broncos–Los Angeles Chargers

22.05: Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers

22.25: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.25: Dallas Cowboys–Detorit Lions (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New York Giants–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.30: FTC-Telekom–SC Csíkszereda (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)

17.00: UTE–DVTK Jegesmedvék

17.30: FEHA19–Budapest JAHC

18.30: DEAC–Corona Brasov (romániai)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

14.00: Brest Bretagne (francia)–Győria Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: Veszprém HC–Csurgói KK

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–E.ON ELTE BEAC

18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA

18.30: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár

17.00: GreenPlan-VRCK–MAFC

18.00: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn

18.00: Dág KSE–Vidux- Szegedi RSE

19.00: TFSE–Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

19.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT

39. SPAR Budapest Maraton Fesztivál, 2. nap, Pázmány Péter sétány