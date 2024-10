Az MLS is átállhat az európai rendszerre

Az MLS – amelyben jelenleg két magyar játékos, Gazdag Dániel és Sallói Dániel is érdekelt – az Egyesült Államokban is rendhagyó módon a naptári év szerint rendezi a bajnokságot, most a New York Times legfrissebb hírei szerint azonban ez megváltozhat a közeljövőben.

A 2026-os világbajnokság után ugyanis a Major League Soccer is őszi-tavaszi lebonyolításban szervezné meg a bajnokságot téli és nyári pihenő időszakkal.

Az új rendszer szerint a legtöbb európai ligához hasonlóan augusztus közepén kezdenének a tengerentúli csapatok, az egyedüli különbség az lenne, hogy a rájátszáshoz továbbra is ragaszkodnának az MLS-nél, ami ebben az esetben áprilistól május közepéig tartana.

A változásnak elsősorban az az oka, hogy megkönnyítse az amerikai gárdák helyzetét az átigazolási időszakban, mivel jelenleg nagyon szűk az az időszak, amikor játékosokat tudnak szerezni Európából. Az időpontot az indokolja, hogy az amerikai szervezők reményei szerint a hazai világbajnokság után hatalmas nézőszám-emelkedés várható az országban, így tökéletes lenne ezeknek az új szurkolóknak egy új struktúrával előrukkolni.

Végleges döntés egyelőre nem született, Nelson Rodríguez, az MLS szakmai döntésekért felelős alelnöke szerint ugyanis még csak adatgyűjtési fázisban van a kezdeményezés, de a legtöbben egyértelműen nyitottak a változásra.