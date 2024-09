Jan Van Daele: Az új igazolásokkal még erősebbek leszünk

Csalódottan élték meg a dunaszerdahelyi szurkolók a DAC idénykezdetét. A csapat a 2023–2024-es évadhoz hasonlóan búcsúzott a Konferencialiga selejtezőjéből, és a szlovák élvonalban (Niké Liga) sem teljesít a nevéhez, a feltételeihez méltón. Lapunknak Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója tekintett vissza az elmúlt hetekre, és vázolta fel a terveket.

„Nagyon élveztem a tavaszi szereplésünket – kezdte Jan Van Daele. – Kitűnően ment a csapatnak, fantasztikusan hajráztunk a bajnokságban, a legjobb együttes voltunk a rájátszásban, visszatértek a szurkolók a lelátóra. Ismét igazi család voltunk, a csapat és a nézők egymásra találtak. Az új idényt ezért bizakodva vártuk. Megtartottuk az összes kulcsembert, és igyekeztünk minőségi játékosokat igazolni. Aztán Azerbajdzsánban az FK Zira elleni Konferencialiga-meccsen óriási pofont kaptunk… Senki sem számított rá. Magam tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, hisz ez volt az első tétmeccsünk, míg a Zira mögött már ott voltak a Sheriff Tiraspol elleni összecsapások, de erre semmiképpen sem számítottam. Mint klub nem voltunk maximálisan felkészülve az idényrajtra, és mindennek a tetejében tizenöt perc után elvesztettük a védelmünk egyik alapemberét, Csinger Márkot. Az ellenfél nagyon jól felkészült belőlünk, és ugyan a visszavágó előtt még reménykedtünk, de amit a pályán láttunk… A vereség maga is fáj, de a teljesítményünk is bőven hagyott kívánnivalót maga után.”

Vitális Milán (jobbra) a 2024–2025-ös idényben a DAC egyik kulcsjátékosa (Fotó: Imago Images)

A DAC 5–1-es összesítéssel búcsúzott a nemzetközi kupától azeri ellenfelével szemben, és ezt a klubnál nehezen dolgozták fel. A bajnokságban ráadásul az FC Komárom 2–0-s legyőzését követően váratlan vereségbe szaladt bele a csapat, Besztercebányán maradt alul 2–0-ra. A találkozót követően a csapatkapitány Yhoan Andzouana szóbeli összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, így nem a legjobb hangulatban folyt a munka.

„Igyekeztünk megtalálni a hibákat – magyarázta Jan Van Daele. – Ha a csapat meccseket nyer, könnyen úgy tűnhet, hogy minden rendben van. De ez nem így van. Ugyanígy vereség esetén sem minden rossz. A klub struktúrájában és a stábban elvégeztünk néhány korrekciót, és bíztunk a csapatban. Azt mindenki tudja, hogy nagyon könnyen megy a bizalom elvesztése, de a megszerzése annál nehezebb. Órákig ültünk, tanakodtunk. Az első elhatározásunk az volt, hogy vissza kell térnünk ahhoz a taktikához, amellyel sikeresek voltunk. A 4–4–2 helyett a 3–5–2-t kell előtérbe helyeznünk. Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy Csinger Márk sérülése után nem volt elég védőjátékosunk. A változások meghozták az első sikert, simán győztünk Nagymihályban. A csapatunkban nagyon sok a tehetséges játékos, azonban még hiányzik a csapategység és a megfelelő struktúra. Vannak biztató jelek, de még nincs teljesen készen. Fontos célunk, hogy maximálisan támogassuk a fiataljainkat. Erre nagyon oda kell figyelnünk, mert korábban sokszor ezen csúsztunk el. Egy biztos, mindenkinek még többet kell dolgoznia. Nem lazsálni és csak élvezni a jövedelmet, mert sajnos volt példa erre is. Vissza kell hozni a klubba azt a szemléletet, hogy mindenki a nap huszonnégy órájában a futballért éljen.”

A Nagymihályban aratott bajnoki győzelem (3–0) óta a DAC mindössze a Szlovák Kupában lépett pályára (a TJ Salka otthonában 9–0-ra nyert), a Niké Ligában elhalasztották a mérkőzéseit az ellenfelek nemzetközi kupakötelezettségei miatt. Jan Van Daele ugyanakkor bízik benne, hogy a szokatlanul hosszú kihagyás a csapat hasznára válik. A következő összecsapás mindenesetre jó erőfelmérőnek ígérkezik, szombaton a Niké Liga 7. fordulójában a bajnoki címvédő Slovan érkezik Dunaszerdahelyre.

„Úgy érzem, hogy sikerült visszahozni a békét a csapatba – fogalmazott a DAC ügyvezető igazgatója. – Szükségünk volt egy középhátvédre, és sikerült átigazolnunk a kolumbiai Pablo Ortizt. Száraz Benjamin személyében erősítés érkezett a kapuba, a Ferencvárostól pedig kölcsönvettük Fortune Bassey-t a csatárposztra. Optimistán tekintek a jövőbe. Négy forduló után hét ponttal állunk úgy, hogy háromszor idegenben játszottunk. Ha szombaton legyőzzük a Slovant, közvetlenül ott leszünk mögötte a táblázaton. Egyébiránt szeretnék gratulálni a pozsonyi együttesnek. Fantasztikus eredményt ért el azzal, hogy bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Ami minket illet, tudom, hogy a DAC-család nem ilyen idénykezdetet képzelt el, és a Konferencialigában is jobb szereplést terveztünk. De azért most is találni örömteli pillanatokat. Ilyen például a tizenöt éves Bősze Levente szerepeltetése vagy Vitális Milán játéka, aki a magyar U21-es válogatottban is bizonyította a képességeit. S bízom benne, hogy a visszatérő Csinger Márkkal, valamint az új igazolásokkal még erősebbek leszünk.”

NIKÉ LIGA, 7. FORDULÓ

Szeptember 14., szombat

20.30: DAC–Slovan (tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Az élcsoport: 1. Slovan 12 pont (5 mérk.), 2. Zilina 11 (5), 3. DAC 7 (4)