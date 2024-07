Kassa: Nem lennénk elégedettek a döntetlennel a DAC ellen a bajnoki nyitányon – Bokros Szilárd

Ha vasárnap hazai pályán 1–1-es döntetlent játszana – csakúgy, mint az AS Roma elleni stadionavatón – a Kassa a Dunaszerdahely ellen a szlovák elsőosztály bajnoki nyitányán, azt Bokros Szilárd határozottan nem fogadná. A DVTK-tól egy évre kölcsönbe érkezett védővel többek között az előttük álló mérkőzésről is beszélgettünk, ahogy az olaszok ellen nyújtott teljesítményüket is értékelte. Videónkban arról is beszélt, milyen volt a kassai futballaréna atmoszférája, illetve mennyiben más itt a szurkolás, mint Diósgyőrben.

Továbbá azt is elmondta, miért döntött a váltás mellett három DVTK-ban töltött idény után, s miért a felvidéki csapatra esett a választása.