Egymásnak üzengettek, majd a pályán egymásnak is estek a brazilok és az uruguayiak – videó

Mint ismert, az uruguayi válogatott végletekig kiélezett mérkőzésen, tizenegyespárbajban búcsúztatta Brazíliát a Copa América negyeddöntőjében. A találkozó amellett, hogy csak a legvégén dőlt el, botrányos jelenetektől sem volt mentes. Az egyik ilyen eset az volt, amikor az FC Barcelona hátvédje, Ronald Araújo vállal fellökte a brazilok ifjú titánját, a következő idényben már a Real Madridban futballozó Endricket.

Nem maradt el sokáig a válasz sem, Endrick védelmére kelt ugyanis Raphinha, aki ellökte barcelonás klubtársát, Araújót.

Az uruguayiak hátvédje egyébként nem úszta meg ennyivel, hiszen az összecsapás 32. percben megsérült, emiatt Marcelo Bielsa szövetségi kapitánynak le kellett őt cserélnie. Az elsődleges jelentések szerint a 25 éves futballista combizomsérülést szenvedett, és hat-nyolc hétig nem léphet pályára.

A mérkőzés lefújása után többek között Endrick is megszólalt. Mint a fiatal tinisztár mondta, sajnálja a kiesést – már csak azért is, mert a találkozó alatt csapata talán legjobb játékosa volt Uruguay ellen –, ám mostantól csak klubcsapatára, a Real Madridra kíván koncentrálni: „Igen, itt az ideje, hogy most már a Real Madridra gondoljak – fogalmazott a mérkőzés után Endrick. – De nehéz most megszólalni, hiszen a legszörnyűbb dolog történt meg velünk: kiestünk a tornáról. A fejem mostantól csak a Madridon jár.”

A fiatal játékos a brazil válogatott jövőjéről is szót ejtett: „Új generációnk van, de ahogy korábban is mondtam, remélem, hogy a szurkolók mellettünk vannak. Persze tudom, hogy egy ilyen pillanatot nagyon nehéz feldolgozni. Rossz érzés látni hazánkat csak a negyeddöntőben, de bízom benne, hogy a szurkolók mellettünk maradnak.”

Néhány főszereplő egyébként már a mérkőzés előtt olajat öntött a tűzre. Az üzengetést Andreas Pereira, a brazil válogatott középpályása kezdte egy túlságosan is nagyképű megszólalással: „Az uruguayi válogatott nagyszerű együttes, de ha megnézzünk egyenként a játékosokat, a miénk olyan nevekből áll, akikről ők csak álmodozhatnak” – mondta el a Fulham játékosa.

A reakció sem késett sokáig, ráadásul az uruguayi válogatott 37 éves legendájától, Luis Suáreztől érkezett: „Fontos, hogy ha valaki Uruguayról beszél, akkor azt tiszteletteljesen tegye. Nálunk vannak a világ legjobb középpályásai. És pont egy olyan játékos beszél arról, hogy a futballistáink nem férnének be a brazil válogatottba, aki a Flamengónál a brazil liga legjobbja, az uruguayi Giorgian De Arrascaeta mögött csak padozott” – csapta le a magas labdát Suárez.