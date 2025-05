Kaká lehet Ancelotti segítője a brazil válogatottnál – sajtóhír

A brazil CNN már azt is tudni véli, hogy Ancelotti a korábbi aranylabdást, Kakát szeretné segítőnek maga mellé. Ez nem lenne meglepetés, az olasz tréner ugyanis a Milanban és a Real Maridban is edzette a korábbi kiváló játékost, akivel együtt nagy sikereket értek el. A forrás megjegyezte azt is: a felek között egyelőre csak tárgyalásról van szó.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy Ancelotti fia és jelenlegi segítője, Davide nem kíséri el édesapját új állomáshelyére, hiszen a Real Madrid után várhatóan egy európai klubcsapatnál lesz vezetőedző.

Egyébként miután a brazil szövetség bejelentette, hogy Ancelotti lesz a válogatott új mestere, Kaká a közösségi médiában az elsők között kívánt neki sok szerencsét a munkához.