Carlo Ancelotti: Hetven játékosnak lesz esélye, hogy világbajnoki kerettag legyen

A brazil válogatott az Ecuador elleni gól nélküli döntetlen után – magyar idő szerint – szerda hajnalban 1–0-ra nyert Paraguay ellen, így két fordulóval a dél-amerikai selejtezőcsoport vége előtt eldőlt, hogy kijutott a jövő évi világbajnokságra, mint eddig az összes korábbira is.

„Nagyon nehéz, hogy a futballban minden jól működjön, de az elmúlt tizenöt napban minden rendben ment – utalt Ancelotti a májusi kinevezését követő rövid időszakra, amely alatt a brazil válogatott két mérkőzést is veretlenül játszott le. – A modern futball az intenzitásról szól labdával és labda nélkül is. A letámadás nagyon fontos, mert nem engedi az ellenfélnek, hogy úgy játsszon, ahogy szeretne. A letámadáshoz azonban futni kell, elkötelezettség és tökéletes hozzáállás szükséges, de ezeket a csapat Ecuador és Paraguay ellen meg is valósította.”

Ancelotti ezt követően részletezte, hogy szeptemberben a két utolsó – immár tét nélküli – vb-selejtezőig milyen feladatok várnak rá.

„Az idejére sem emlékszem, mikor voltam nyaralni, szóval kiveszek néhány nap szabadságot. Utána megnézem a klubvilágbajnokságot, de a legfontosabb, hogy elkezdem értékelni annak a legalább hetven játékosnak a teljesítményét, akik Brazíliában, Európában vagy az arab ligákban futballoznak. Mind a hetven játékosnak lesz esélye, hogy világbajnoki kerettag legyen” – közölte.

Ősszel az első, Chile elleni vb-selejtezőt eltiltás miatt biztosan kihagyja Vinícius Júnior, aki Paraguay ellen a vb-részvételt érő győztes gólt szerezte, mert a Real Madrid szélsőjére sárga lapjai miatt egymeccses eltiltás vár rá.

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

16. FORDULÓ

Bolívia–Chile 2–0 (Miguelito 5., Monteiro 90.)

Kiállítva: Chávez Cruz 19., ill. Sierralta 55.)

Uruguay–Venezuela 2–0 (Aguirre 43., Arrascaeta 47.)

Argentína–Kolumbia 1–1 (Almada 81., ill. L. Díaz 24.)

Kiállítva (E. Fernández 70. – Argentína)

Brazília–Paraguay 1–0 (Vinícius Júnior 44.)

Peru–Ecuador 0–0

Kiállítva: (A. Franco 75. – Ecuador)

1. Argentína 16 11 2 3 28– 9 +19 35 2. Ecuador 16 7 7 2 13– 5 +8 25 3. Brazília 16 7 4 5 21–16 +5 25 4. Uruguay 16 6 6 4 19–12 +7 24 5. Paraguay 16 6 6 4 13–10 +3 24 6. Kolumbia 16 5 7 4 19–15 +4 22 7. Venezuela 16 4 6 6 15–19 –4 18 8. Bolívia 16 5 2 9 16–32 –16 17 9. Peru 16 2 6 8 6–17 –11 12 10. Chile 16 2 4 9 9–24 –15 10

Az első hat helyezett kijut a világbajnokságra, a hetedik interkontinentális pótselejtezőt játszhat. A dőlttel jelölt csapat biztosan nem juthat ki, a vastaggal jelzett csapatok kijutottak a világbajnokságra.

Ecuadortól három pont levonva, amiért Byron Castillo szabálytalan születési papírokkal vett részt az előző vb selejtezőjében.