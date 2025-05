Kaká: Készen állok rá, hogy segítsek Brazíliának

Örömmel csatlakozna a brazil labdarúgó-válogatott stábjához a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző Ricardo Izecson dos Santos Leite, ismertebb nevén Kaká, akivel sajtóhírek szerint már fel is vette a kapcsolatot a nemzeti s – írta az ESPN Sports. Az egykori zseniális játékmester kiváló kapcsolatot ápol a selecao nemrégiben kinevezett szövetségi kapitányával, Carlo Ancelottival, akinek az AC Milannál és Real Madridnál is játékosa volt – az olasz klubbal 2007-ben Bajnokok Ligáját is nyert, s ugyanabban az évben megkapta a világ legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát is.

„Ha a csapatnál úgy gondolják, hogy bármilyen formában segíteni tudok, úgy érzem, készen állok – mondta Kaká a Cazé TV-nek adott interjúban. – 2017-ben hagytam abba a játékot, azóta sokat tanultam, sportközgazdaságtant hallgattam a Harvardon és elvégeztem a brazil szövetség edzői kurzusát. Jócskán van tapasztalatom a válogatottal és a világbajnoksággal kapcsolatban is – ha lehetőség adódik rá, kész vagyok visszatérni a brazil nemzeti csapathoz.”

A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) május 12-én jelentette be Carlo Ancelotti szövetségi kapitányi kinevezését – az olasz szakember május 26-án veszi át hivatalosan a válogatott irányítását. Ancelottinak és stábjának nem lesz sok ideje a felkészülésre, június 5-én ugyanis már világbajnoki selejtezőt játszanak Ecuadorban, öt nappal később pedig Paraguayt fogadják.

Brazília jelenleg a 4. helyen áll a dél-amerikai vb-selejtezőben, világbajnoki részvételét nem igazán fenyegeti veszély, ám a szövetség nem titkolt vágya, hogy az alig több mint egy év múlva kezdődő amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű vébén hatodszor is magasba emelhessék trófeát a selecao tagjai.