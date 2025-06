Brazília Ancelotti első hazai meccsén juthat ki a vb-re

Brazília kivívhatja a világbajnoki részvételt a következő selejtezős játéknapon, ami hosszú, szenvedéssel teli időszakot zárna le – átmenetileg. Az ötszörös világbajnok voltaképpen azóta gyötrődik, hogy kiesett a legutóbbi, katari torna negyeddöntőjében, de most három edzőváltást és egy szövetségi tisztújítást követően friss levegőhöz jutna.

Ehhez persze az kellene, hogy az immár Carlo Ancelotti vezette selecao hazai pályán legyőzze Paraguayt – a Sao Pauló-i meccsen mutatkozik be saját szurkolói előtt az új szövetségi kapitány –, Vene­zuela pedig kikapjon Uruguayban, ami első ránézésére papírformának tűnik, de azért lehetnek buktatók. Először is Ancelotti bemutatkozó mérkőzésén Ecuadorban (0–0) a brazilok támadójátéka hagyott kívánnivalót maga után, csakúgy, mint a csapat erőnléte, igaz, az olasz szakvezető éppen a támadószekcióban kap erősítést, továbbá most nem kell magaslatra menni.

A hétközi sajtónyilvános edzéseken már Raphinhával tesztelte a csatársort – az FC Barcelona légiósa, aki eltiltás miatt hagyta ki a guayaquili meccset, Estevao helyére kerülhet be –, és a Manchester United friss igazolását, Matheus Cunhát játszatja a néhány napja valóban halovány teljesítményt nyújtó Richarlison helyén. A csapat többi részén nem változtatott, de annyit elárult a brazil sajtónak, hogy a kezdő tizenegyről csak a meccs napján dönt véglegesen.

Mindazonáltal nem árt az óvatosság, Paraguay ugyanis szép csendben felkúszott a 3. helyre a selejtezőcsoport tabelláján, nem utolsósorban azért, mert az utóbbi kilenc fordulóban nem talált legyőzőre, ellenben megverte a világbajnok és már biztos vb-résztvevő Argentínát.

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

16. FORDULÓ

22.00: Bolívia–Chile

Szerda, 1.00: Uruguay–Venezuela

Szerda, 2.00: Argentína–Kolumbia

Szerda, 2.45: Brazília–Paraguay

Szerda, 3.30: Peru–Ecuador