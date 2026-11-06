Rosta Miklós a fiatalokról: Mindenki remekül szállt be a meccsbe, gratulálok nekik!

Két góllal járult hozzá a Montenegró elleni 11 gólos győzelemhez a magyar válogatott beállója. Rosta Miklós a találkozó utáni értékelés mellett kitért arra is, hogy milyen a közös munka az új kapitánnyal, és arra is, mit vár Koszovó ellen, illetve az egész selejtezősorozat során a válogatottól.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 32–21 (16–9)

Tatabánya, 3500 néző. Vezette: Backovic, Palackovic (szlovénok)

MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Imre B. 3, ILIC 5, LIGETVÁRI, Rosta M. 2, SZITA 5, FAZEKAS G. 3. Csere: Palasics (kapus), Krakovszki B. 3 (1), Győri M. 3, Karai, Hanusz 3, ÓNODI-JÁNOSKÚTI 3, Gáncs-Pető, Lukács P. 1, Mészáros M. 1. Szövetségi kapitány: Sótonyi László

MONTENEGRÓ: Szimics – Radovics, Csavor 1, B. Vujovics 2, Csorszovics 2, Csepics 3, M. Vujovics 1 (1). Csere: Matovics (kapus), DRAGASEVICS 8, Tujkovics, Scsekics 1, L. Vujovics 3, Vukics. Szövetségi kapitány: Zoran Roganovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–0. 15. p.: 9–3. 23. p.: 14–6. 37. p.: 20–9. 48. p.: 25–12. 56. p.: 30–18

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1