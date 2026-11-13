A Mister helyében – Thury Gábor jegyzete

Lehet, hibbantnak tartanak, de a labdarúgó Nemzetek Ligájában a Grúzia–Magyarország (és a magyar–északír) találkozó előtt annak ellenére nincsen megoldhatatlanul nehéz helyzetben Marco Rossi, hogy bizonytalan Szoboszlai Dominik játéka. A Liverpool középpályása ugyan a sportág honi legjobbja, ám az ellenfélnél a Paris Saint-Germainnel Bajnokok Ligája-győztes szélső, Hvicsa Kvarachelia nem léphet pályára.

Nagyon leegyszerűsítve ez „egy egy”, ráadásul legjobbjaink nem győzelmi kényszerben lépnek pályára Tbilisziben. A reális számítások szerint Grúzia ellen egy pont is elég, ha kedden a Puskás Arénában legyőzik Észak-Írországot, a mieink csoportelsők. Az A-ligába jutásra van más forgatókönyv is, de számoljunk ezzel.

Csapatunk az idei NL-sorozatban nélkülözte a sérült Varga Barnabást és Sallai Rolandot, ám mindketten visszatérhetnek, s az ugyancsak egészséges Redzic Damirral ez erős támadóhármas. Innentől bízzuk a Misterre! Akár Vitális Milánt küldi Szoboszlai pozíciójába, akár úgymond a játékosprofilja alapján a Vasas futballistáját, Urblík Józsefet, megvan bennük a lehetőség, hogy kulcspasszokat adjanak, csakúgy, mint a térdfájdalommal készülő csapatkapitány.

Lehet mosolyogni, de a nemzeti együttesben Szoboszlai Dominik legalább annyira vezéregyéniség, mint anno Puskás Ferenc vagy Albert Flórián – függetlenül attól, hogy válogatottunk azóta hátrébb csúszott a nemzetközi rangsorban. Most nem világbajnoki döntő következik, „csupán” egy fontos mérkőzés az A-ligába jutásért. Puskást sérülése után az 1954-es vb-n Kocsis Sándor remekül pótolta, mint ahogyan az aranylabdás Albert hiányát sem sínylette meg mindig a Ferencváros, Varga Zoltán feledtetni tudta utánozhatatlan játékával.

Egy csapat mint közösség az egyének teljesítményéből áll össze. Vannak mentális tényezők, amelyek túlmutatnak azon, ki hogyan fejel, ki mennyire képes területet nyitni vagy éppen a lendületével hozzátenni a játékhoz. A leírt cselekvések alanyainak megnevezése nem rejtvény, Vargáról, Sallairól és Redzicről van szó, de hozta úgy a sors, hogy éppen Grúzia ellen Kerkez Milos, az ukránokkal szemben Csinger Márk gólja döntött. Tegyük a szívünkre a kezünket: ha meg kellett volna tippelni, kik dönthetnek el egy-egy mérkőzést, nem őket mondjuk elsőnek.

S ha az NL-ben úgy adódik: Szoboszlai például 2020-ban a magyar–török mérkőzésen sem játszott, mégis 2–0-ra nyert a válogatott.

A következő sorozatban már az A-ligában játszott Magyarország…

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