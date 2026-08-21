NB II: Soroksáron örülnek, hogy élen áll a csapat – de a földön maradnak

Négy forduló után három győzelemmel, egy döntetlennel, tíz pontot gyűjtve az NB II-es tabella első helyén várja a hétvégi folytatást a Soroksár SC, holott az elmúlt bajnoki idényben messze volt a dobogós pocícióktól a Ferencváros fiókcsapatának számító együttes, amelyet a kiesés réme fenyegetett. A pillanatnyilag listavezető csapat legutóbb idegenben egy góllal verte meg az FC Nagykanizsát, s az összeállításból kiderül, a jelenkori keret gerincét a rutinos, idősebb labdarúgók, mint a 34 éves kapus, Jova Levente vagy a 37 éves Vass Ádám, a 34 éves Lovrencsics Balázs, továbbá a csereként pályára lépő legújabb igazolás, a 35 éves Hidi Patrik alkotják, de az egyre több lehetőséget követelő és kapó fiatalok sem hiányoznak, hiszen Nagykanizsán a kezdő tizenegyben futballozott a 18 éves, két gólt szerző Kuznyecov Dániel vagy a már a Fradiban is bemutatkozó 19 éves Bagi Ádám, sőt az egy évvel fiatalabb Gólik Benjámin is játszott az 1–0-ra megnyert meccsen. S még van tovább, ugyanis sérülések miatt a húszéves Komáromi Bálint is bemutatkozhatott múlt szombaton a soroksári védelem tengelyében, mégpedig a a rutinos Vass Ádám párjaként, aki viszont pályafutása során először futballozott belső védőként.

„Az, hogy sorozatban a negyedik meccsen nem kaptunk ki, nagy dolognak számít Soroksáron, úgyhogy örülök neki" – nyilatkozta a klub honlapjának Korolovszky Gábor, az együttes vezetőedzője.

Arra a kérdésre, ha már négy meccsen tíz pontot szerzett a Soroksár, milyen további eredmények várhatók, az alábbiakat válaszolta a 47 éves szakember: „Az eddigieknél jobb futballt s a bennmaradást várjuk. Egyébként is augusztus közepén nem kell a Bajnokok Ligáját megcélozni, dolgozni kell és szerénynek maradni. Egyértelmű, hogy jó és még jobb játékkal a minél több pont megszerzése a feladat, s aztán majd jövő májusban beszélgethetünk arról, miként is néz ki a tabella. Nekünk az idei tavasz után továbbra is az a feladatunk, hogy az NB II-ben maradjon a csapat, persze most jó ránézni az állásra, ám nekem és a játékosoknak sem szabad a föld felett járni. Nyerjünk és játsszunk jól!"

Vasárnap hazai pályán folytathatja remek sorozatát a Soroksár, bár nem lesz könnyű feladata, hiszen a még szintén veretlen, negyedik helyen tanyázó Szentlőrincet fogadja.

NB II

5. FORDULÓ

SZOMBAT

17.30: FC Ajka–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

17.30: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.30: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

17.30: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.30: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.30: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

17.30: Soroksár SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.30: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!