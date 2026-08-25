CIES: a fiatalperceket tekintve a labdarúgó NB I második Európában

A statisztikában a 21 éves vagy annál fiatalabb futballisták pályán töltött idejét vették figyelembe a kontinens harminc bajnokságában a mostani idényben. A rangsor élén a dán élvonalbeli bajnokság áll 30.1 százalékkal, majd az NB I következik 26 százalékkal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a szlovén élvonal található 24.8 százalékkal.

Az első tíz helyezett közé sorrendben a finn (22.8), holtversenyben a belga és a szerb (22.7), a horvát (22.3), ebben a mezőnyben egyedüli másodosztályúként a francia Ligue 2 (21.8), az osztrák (21.5) és a svéd (21.4) bajnokság fért be.