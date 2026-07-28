Információ és szabadság – Malonyai Péter jegyzete

VÁROS A VÁROSBAN a Fradiváros, külön elbánást érdemel, méltóbbat, mint a közvélemény. Nálam ez a tanulsága annak, hogy Kele János közíróként is jeles közgazdász adatigénylésére nemleges válasz érkezett a Belügyminisztériumtól. Azt tudhatjuk, hogy nyomoznak a 25 milliárdos állami támogatás felhasználása ügyében, ám azt nem, mennyit költöttek el belőle, mire és főként, hogy rendeltetésszerűen-e.

A minisztérium bikkfanyelven megfogalmazott indoklása szerint a kért adatok a döntés-előkészítésre vonatkoznak, ezért tíz évig (!) titkosak. Ezt nem kell feltétlenül érteni, annyira ködös állampolgári oldalról nézve, legyen elég annyi, hogy ami április 12. előtt az ügyben érdekeltek hétpecsétes titka volt, az most államilag palástolt. Miközben június 21-én ugyebár a kormány meghirdette a tisztítótűz-hadműveletet, amelynek középpontjában „a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése” áll, hozzátéve, hogy „a vizsgálatok politikai hovatartozástól függetlenül minden érintettre kiterjedhetnek”.

A hatalom persze gyakran jelzi, hogy nem eszik olyan forrón a kását, ám én továbbmegyek a menüben mondván, a puding próbája az evés – itt már akad némi gubanc. Még úgy is, hogy jogászként tudom, hogy a közérdek fogalma rugalmas, mást takar az adatigénylésnél, mint egyébként. A minisztérium a döntés-előkészítő adatokra hivatkozva titkosított a tőle telhető maximális (!) 10 évre, miközben a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok nem számítanak annak. Mindezt az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és csatolt jogszabályai rögzítik, leszögezve, hogy „a köz­érdekű adatok nyilvánossága a főszabály, a megtagadás pedig kivétel”.

Kicsit sokat jogászkodtam itt, de a diplomám felhatalmaz rá, a kormány ígéretei meg arra, hogy elvárjam a meghirdetett nyíltságot. „Sorra buknak ki ügyek” – nyilatkozta a sportállamtitkár, nos az állampolgárral alig osztanak meg ebből valamit. Több van a kulisszák mögött, mint a színpadon – ezt a módit ismerem a közelmúltból, nem az a terep, amelyen szívesen trap­polok. Az pedig évtizedes tapasztalatom, hogy a bizalmat megszerezni könnyebb, mint – visszakapni.

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