Saját maga sikerkovácsa – Thury Gábor jegyzete

Titkon azt vártam, hogy Marco Rossi már a Szlovénia és Görögország elleni válogatott labdarúgó-mérkőzés előtt meghívja a keretbe Kovács Bendegúzt – más kérdés, hogy a szövetségi kapitány érthető okokból még nem szavazott bizalmat az AZ magyar játékosának. A 18 éves, 198 centiméter magas, 94 kilogramm súlyú csatár ugyanis még csupán a holland másod­osztályban lépett pályára a felnőttek között. A futó idényben 34 találkozón 30 gólt szerző futballista leginkább az U19-es együttesben rugdossa, fejeli a gólokat, az UEFA Ifjúsági Ligában a Dortmund ellen mesterhármast ért el, akárcsak nem sokkal később a felnőttek között csereként beállva a holland másodosztályban.

A magyar tehetség Debrecenből került Amszterdamba, de az Ajax akadémiáján sem tartották tehetségesnek. Alkmaarba igazolt, ahol egyébként szintén kiváló az utánpótlásképzés, elég, ha csak Kerkez Milost említjük, aki Hollandiából Angliába, a Bournemouthba szerződött, onnan pedig Liverpoolba. Kovács Bendegúz a vele készült interjúban lapunknak elmondta, szülei végig mellette álltak, de a családi háttér kevés lett volna, hogy a kudarcokból erényt kovácsoljon – önmagát építette fel, teszem hozzá. Tagja a magyar utánpótlás-válogatottnak, s nem kell attól tartanunk, hogy elhappolják a hollandok, mert a csatárígéret a magyar válogatott mezét választja felnőttként is. Olyannyira megnőtt az ázsiója, hogy a Juventus, a Dortmund és az Aston Villa is érdeklődik iránta, értéke cirka ötmillió euró, ami egy 18 évesért nem kevés.

Sokan úgy vélik, ő lesz az új Szalai Ádám, mi több, egyesek már Zlatan Ibrahimovicot látják benne. Mindezt félve írtam le, mert egy fiatal nem biztos, hogy képes feldolgozni ilyen megtisztelő összehasonlítást. Ám Kovács egyik legnagyobb erénye a mentalitása, kimondom, jóval érettebb, mint kortársai.

Az ember higgyen a szemének: a videómegosztókon érdemes megnézni a megmozdulásait. Termete ellenére nem lomha, technikás, kiváló a bal lába, az utolsó passzokban elsőrangú, ami fejlett játékintelligenciára utal. Hogy hasonló testmagassággal a svéd Ibrahimovic mellett kik futottak be szép karriert? Peter Crouch 42 angol válogatottságig vitte, Carsten Jancker 33-szor lépett pályára a Nationalelfben. Életkorarányosan Kovács Bende­gúz a képességek tekintetében semmiben sem marad el tőlük. Sőt!

A nagy kérdés, hogyan integrálódik a felnőttfutballba.

