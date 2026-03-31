NS-értékelés: Dárdai Márton volt a görögök elleni iksz legjobbja

TÓTH Balázs 6

A 11. percben kellett védenie, közelről, de éles szögből érkezett a labda, jó helyen állt, meg sem ijedtünk, hogy gól lehet ebből, olyan nyugalmat árasztott. A 37. perc végén is hárított, ekkor is jó helyen állt, tulajdonképpen gond nélkül ütötte ki oldalra a jobb sarok felé száguldó labdát. A második félidőben megfelelően zárta a szöget ígéretes vendéghelyzetben.

BOLLA Bendegúz 4

Labdavesztéssel indított, majd rossz ütemben csúszott be, abból lett az első görög lehetőség, a 14. perc elején határozatlan volt, „tiltott helyen” veszítette el a labdát, görög lövés lett belőle – az elején nagyon nem ment neki a játék, fásultnak, rosszkedvűnek tűnt. A folytatásban biztonsági passzokkal próbálta visszaszerezni önbizalmát, inkább nem vállalt kockázatot, a 42. percben eladott labdája is nagyon rosszul nézett ki. Reméljük, minél előbb magára talál, ez most két gyenge meccse volt sajnos. A cseréje nem volt váratlan.

Willi ORBÁN 6

Nyugodtan, higgadtan dirigálta a védelmet, fejjel megnyerte a légi harcokat, vagyis semmi különös nem történt, azt hozta, amit tud és amiért még mindig ő a magyar védelem oszlopa. Stabil védőjáték jellemezte ezúttal is, nem tudtak rajta átmenni, ezen a mérkőzésen sokkal kevesebb felesleges és céltalan hosszú indítása volt. Megbízhatóan, jól teljesített, nélkülözhetetlen eleme a védekezésnek.

DÁRDAI Márton 7

A hetedik percben, ugyanúgy, ahogy Szlovénia ellen, hosszan és pontosan indította Szoboszlai Dominikot, ebből lett a magyar ziccer. Jó ütemben mentett a 13. percben, és blokkolt egy perccel később görög gólhelyzetben. A 16. percben ragyogó passzt adott Kerkez Milosnak, ebből magyar ziccer lett. Kimagaslóan kezdett, az 55. percben is volt egy finom közbelépése, labdaszerzése.

KERKEZ Milos 6

Jó csellel indított, majd kiválóan fedezte a labdát egy párharcnál a negyedik percben, tapsot érdemelt az erőszakossága. Nagyszerűen adott be Redzic Damirnak, könnyen gólpassz lehetett volna abból. Sokszor ment előre, ahogyan azt tőle megszokhattuk, a beadásai mellett a védőmunkája is rendben volt, nemigen tudtak mögé kerülni a görög támadók, harcosan, jó mentalitással futballozott. A hajrában kapáslövéssel próbálkozott – egy szurkoló örülhetett a labdának.

SCHÄFER András 5

Sokat passzolt hátrafelé, de ez pozitívum, nyugtató hatása volt a játékra, utána kezdődhetett a támadás felépítése. Nem kapkodott, tudta, mikor kell előrejátszani a labdát, és ahogyan szokta, mindenhol felbukkant, ahol szükség lehetett rá. Rutinjával provokált ki egy szabálytalanságot a 48. percben, veszélyes görög kontrát állítva meg ezzel.

VITÁLIS Milán 6

A nyolcadik percben lőtt először, de nem találta el jól a labdát. Sokat mozgott, igyekezett aktívan futballozni, mint szombaton a második félidőben, a legtöbb párharcot ő vállalta a középpályán, és kitűnően megindult a megszerzett labdával, sokkal jobban nézett ki az első félideje, mint szombaton. Nem lehetett érezni, hogy akkor kilencven percet játszott, sokat futott, többször csak szabálytalanul tudták megállítani. Nagyon hasznos volt.

REDZIC Damir 6

Ahogyan finoman, érzéssel visszatette a labdát Sallai Roland elé a hetedik percben, az választ adott a kérdésre, hogy került a kezdőbe, és sokat elárult a technikai érzékéről. Nem sokkal később gólt lőhetett volna, akkor is jó helyre érkezett, balszerencséjére eltalálta a védőt. A 44. percben volt egy kiváló passza, de pillanatokkal később elkapkodott egy lövést, azért kár volt, túlfeszítette a bizonyítási vágy. Egy félidő jutott neki, de nem kétséges: nagy értéke lehet a nemzeti csapatnak.

TÓTH Alex 5

A 23. percben szép csellel helyzetet teremtett magának, de a lövés sajnos nem sikerült. Nem értette meg Schäfer Andrást a 32. percben, abból is lehet tanulni, nem számított a passzra, de egy perccel később bátran lőtt, s bár nem volt szerencséje, az elképzelés rendben volt. A letámadásban fontos szerepet játszott, egy-két átadással megvillantotta kivételes képességeit, de az első félideje kissé szürkének tűnt, így nem volt mellbevágó, hogy a második félidőre már nem jött ki.

SZOBOSZLAI Dominik 6

Vezérként kezdett, pimasz csellel jelezte az első pillanatban, kié a labda, és amit megszoktunk: sokat futva szervezte a magyar csapat játékát. Inkább a bal oldalra figyelt, ott bukkant fel többször, a szögleteiben, az oldalszabadrúgásaiban mindig ott volt a veszély. A 40. percben fejjel mentett görög szöglet után, fontos pillanat volt, ebből is kivette a részét. Az 52. percben bemutatott szólója lángra lobbantotta a magyar szíveket, okosan akarta befejezni, de nem maradt elég ereje a lövésre.

SALLAI Roland 5

Sokszor kimozgott balra, ahol komfortosan érzi magát, inkább, mint centerposzton, de ez a mozgékonyság jót tett a magyar támadójátéknak. Nagyszerűen játszott össze Redzic Damirral, jó helyre futott a passza után, és jól is akarta ellőni a labdát, abból egy olyan támadónak, mint ő, gólt kell szereznie. Aktív volt, sokat mozgott, igaz, a szünet után el-eltűnt a görög védők gyűrűjében.

A CSERÉK KÖZÜL BÁRÁNY Donát (–) csaknem megsérült a beállását követően, nehéz őt szabályosan lebirkózni, a görögöknek sem ment, szabadrúgásokat harcolt ki, de nem volt szerencséje, le kellett cserélni sérülés miatt; LUKÁCS Dániel (–) önbizalmáról a sarokkal továbbtett labda árulkodott, és még pontos is volt a passz, ezt jó volt látni; OSVÁTH Attila (6) remekül szerelt a 60. percben; SZŰCS Tamás (–) eladott labdával kezdett, a második labdáját könnyen elvették tőle, ezt az iramot még szoknia kell, SCHÖN Szabolcs (–) igyekezett aktívan futballozni, néhány perce volt erre.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 0–0

Budapest, Puskás Aréna, 58 000 néző. Vezette: Florian Badstübner (Lasse Koslowski, Sven Waschitzki) – németek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 67.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Tóth A. (Bárány, a szünetben; Schön, 77.), Szoboszlai – Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

GÖRÖGORSZÁG: Colakisz (Cifcisz, 78.) – Vajannidisz, Recosz (Muzakitisz, 78.), Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triandisz – Maszurasz (Rota, 78.), Bakaszetasz (Tetteh, 67.), Colisz – Pavlidisz. Szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics