Nemzeti Sportrádió

Eladó Sallai Sándor a '82-es vb-n az argentinok ellen viselt meze

H. Á.H. Á.
2026.03.25. 10:16
Sallai éppen Bertonit próbálja megakadályozni a gólszerzésben (Fotó: Imago Images / Werek)
Címkék
mez vb-mez Sallai Sándor licitálás magyar válogatott
A világháló legnagyobb, online kereskedéssel foglalkozó oldalára felkerült egy labdarúgók által mérkőzéseken viselt mezekre szakosodott eladónál Sallai Sándor egyik meze, amelyet az 1982-es világbajnokságon az argentinok ellen 4–1-re elvesztett mérkőzésen viselt.

Az E-bayen megjelent hirdetés szerint Sallai Sándor az eladásra kínált mezben lépett pályára az 1982. június 18-án Alicantéban az Argentína elleni világbajnoki csoportmérkőzésen, amelyet a magyar válogatott 4–1-re elvesztett. A mezt az eladó 10 000 eurós – 3.9 millió forint – áron hirdette meg. 

A licitre bocsátott mez

A hirdetésben a képek közé feltöltött eredetiségigazolás szerint Sallai a mérkőzés után mezt cserélt Mario Kempesszel, aki aztán ezt később elajándékozta testvérének, Hugónak, ő pedig eladta a mezt a futballrelikviákkal foglalkozó GMMIGROUP.CORP nevű cégnek. Az már aztán más lapra tartozik, hogy az említett cég X-fiókja 2012 októbere óta nem frissült, honlapja nem elérhető – ugyanakkor a cég eredetiségigazolásait neves aukciósházak is elfogadják.

 

Mindesetre Sallai mezére ide kattintva lehet licitálni, s nem árt tudni: történelmi mérkőzésen viselt darabra lehet szert tenni. A spanyolországi világbajnokságon rendezett argentin–magyar összecsapáson ugyanis a játékvezető, az algériai Belaid Lacarne figyelmetlenségéből fakadóan mindkét félidőt a magyar válogatott kezdte – nem tudunk nagy tornán történt hasonló esetről.

Sallai Sándor egyébként ezt a mérkőzést is végigjátszotta, ahogy az első mérkőzésünkön, a máig vb-csúcsnak számító Salvador ellen aratott 10–1-es győzelem során is végig a pályán volt, a Belgium elleni és a magyar válogatott kiesését eredményező 1–1-es döntetlennel zárult meccsen csereként szállt be a 67. percben. Négy évvel később a mieink máig utolsó vb-szereplésekor mindhárom csoportmeccset végigjátszotta.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

 

 

