Az emberi tényező – Thury Gábor jegyzete

HA NEM IS SORSDÖNTŐ, de meghatározó mérkőzéseket játszottak a magyar labdarúgó-élvonal dobogós helyezéseit illetően a 31. fordulóban. A ZTE szombati 2–1-es veresége Nyíregyházán, illetve a Ferencváros Paks elleni 2–0-s vasárnapi sikere azt eredményezte, a harmadik helyért folytatott csatában döntő jelentőségű lesz a következő körben a DVSC paksi vendégjátéka. Ezt a leendő házigazda szakvezetője, Bognár György is megerősítette, tegyük hozzá, nem figyelmen kívül hagyva, hogy a ZTE hazai pályán a Puskás Akadémia ellen kikaparhatja magának a bronzérmet.

Ami a bajnoki aranyért zajló mérkőzéseket illeti, a Paks az utóbbi évek legsimább mérkőzésén kapott ki 2–0-ra a Groupama Arénában, a Ferencváros végig dominált a találkozón, s talán azért nem győzött nagyobb különbséggel, mert a Győr ellen tizenegyesekkel megnyert szerdai Magyar Kupa-elődöntő sokat kivett az együttesből, legalábbis az összpontosítást tekintve.

A kupaelődöntő fáradtsága meglátszott az ETO debreceni vendégjátékán is, megtetézve azzal, hogy a bajnokaspiráns a budapesti vendégjáték után a DVSC otthonába utazott. Ennek ellenére az első félidő vége felé a jelenlegi idény – joggal mondhatjuk – felfedezettje, Vitális Milán remek labdaátvételt és pontos lövést követően vezetést szerzett a vendégeknek. Az xG-érték 0.3, azaz 30 százalék volt, ami nem alacsony, azt jelenti, hogy az ilyen típusú helyzetekből az esetek harminc százalékában születik gól. Ehhez annyit tennék hozzá, persze, ez igaz, de be is kellett lőni, szóval az emberi tényező megkerülhetetlen. Főleg, ahogyan Vitális megoldotta a szituációt: várható értékben egyszerű, kivitelezésben nem annyira…

S ha már emberi tényező: Cibla Flórián pazar fejessel egyenlített, ezzel Debrecen—Győr 1–1, az ETO előnye egypontosra zsugorodott a Fradi előtt. Az utolsó előtti fordulóban a Győr a már kiesett Diósgyőrt fogadja, a Ferencváros a Megyeri úton az Újpest ellen lép pályára.

Ember legyen a talpán, aki megmondja, melyik együttes nyeri az aranyérmet!