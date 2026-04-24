Irány Budapest! – Jakus Barnabás jegyzete

NÉHÁNY VILLAMOSMEGÁLLÓ választja el csupán a 2019-ben átadott Puskás Arénát és a 2022 elején felavatott MVM Dome-ot. Előbbiben az idén, május 30-án a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléját rendezik, utóbbi egy héttel később a női kézilabda legrangosabb sorozatát lezáró négyes döntő otthona lesz, szóval a futball és a kézilabda világa is Budapestre figyel azokban a napokban, a magyar fővárosban világsztárok küzdenek majd a trófeákért a gyepen és a parketten.

A futballpályán nem lesz magyar játékos, kézilabdában viszont a négy főszereplőből kettő is hazai lehet. A címvédő és hétszeres BL-győztes győriek az odavágón nyolcgólos előnyt szereztek az Odense ellen, míg a Ferencváros végletekig kiélezett csatában ért el döntetlent Érden a francia bajnok metziekkel szemben. Három éve már sikerült az FTC-nek a bravúr Metzben, akkor, még Elek Gábor irányításával egy félidő alatt ledolgozta összesítésbeli hatgólos hátrányát a csapat, és fennállása során először a négy közé jutott. Klujber Katrinék meg sem álltak a döntőig, Emily Vogel másodpercekkel a rendes játékidő vége előtt szerezte meg a győztes gólt az Esbjerg ellen – tombolt is a Fradi-tábor az arénában. A magyar finálé akkor nem jött össze, a Vipers legyőzte az elődöntőben a győrieket, majd az aranymeccsen az FTC-t is.

A 2021 és 2023 között sorozatban három BL-t nyerő norvég sztárklub azóta csődbe ment, a két éve ezüstérmes német Bietigheim (Ludwigsburg néven) tavaly nyáron szűnt meg. Az egykoron rettegett balkáni ellenfelek mostanra jellemzően a csoportkörből sem jutnak tovább, míg az orosz klubok 2022 óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken az ukrajnai háború miatt. Szóval a sportág jelentős átalakuláson megy keresztül, nagy hírű szereplők tűnnek el és új kihívók – mint például az Odense – emelkednek fel.

Ehhez képest a biztos anyagi helyzetű két magyar csapat idényről idényre világsztárokat igazol, nyártól például a győriekhez csatlakozik a norvég balátlövő, Thale Rushfeldt Deila és a Metz kulcsembere, a beálló Sarah Bouktit. A Fradi kapuját őrzi majd a dán Anna Kristensen, míg honfitársára, Michala Möllerre irányítóként és átlövőként egyaránt számíthat Jesper Jensen – korábban mindannyian együtt dolgoztak az Esbjerg sikereiért.

De ez a jövő zenéje, a hangsúly egyelőre a szombati visszavágókon van. A győriek biztos előnyük tudatában sem dőlhetnek hátra, az Odense másfél éve például hét találattal nyert az Audi Arénában. Az FTC-nek most elegendő csupán egy góllal nyerni Metzben Vámos Petráék ellen, ám nyilván ez sem egyszerű feladat.

A cél viszont adva van: irány Budapest!