Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Görögország 0–0

Amikor Szoboszlainak maradt ereje a lövésre a szóló után... – videók

H. Á.
2026.03.31. 20:37
Nem csoda, hogy nézni se bírták a görögök Szoboszlai szólóját (Fotó: Árvai Károly)
szóló Szoboszlai Dominik magyar válogatott
A görögök elleni felkészülési mérkőzés talán legszebb jelenete volt, amikor az 52. percben Szoboszlai Dominik hatalmas cselsorozat végén megszerezhette volna a vezetést a mieinknek, ám a lövésre már nem maradt elegendő ereje. Nem volt ez mindig így, 2023 novemberében például az egyik legemlékezetesebb gólját szerezte Montenegró ellen, amikor hasonlóan nagy szóló után egyenlített a Puskás Arénában. Mutatjuk videón mindkét jelenetet!

2026. MÁRCIUS 31., SZOBOSZLAI SZÓLÓJA

A 2023-as mérkőzés 66. percében Szoboszlai első góljával lett 1–1 az állás – Montenegró az első félidő hajrájában szerzett vezetést. Csapatkapitányunk aztán két percen belül duplázott, a végén pedig Nagy Ádám állította be a 3–1-es hazai győzelmet jelentő végeredményt.

2023. NOVEMBER 19., SZOBOSZLAI EGYENLÍTÉSE

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 0–0 – ÉLŐ
Budapest, Puskás Aréna, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Florian Badstübner (Lasse Koslowski, Sven Waschitzki) – németek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 67.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Tóth A. (Bárány, a szünetben), Szoboszlai – Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Yaakobishvili Á., Szappanos (kapusok), Baráth P., Csinger, Nagy Zs., Schön.
GÖRÖGORSZÁG: Colakisz – Vajannidisz, Recosz, Kulierakisz, Cimikasz – Kurbelisz, Triandisz – Maszurasz, Bakaszetasz (Tetteh, 67.), Colisz – Pavlidisz. Szövetségi kapitány: Ivan Jovanovics
A kispadon: Cifcisz, Mandasz, Vlahodimosz (kapusok), Duvikasz, Hacidiakosz, Jannulisz, Muzakitisz, Rota.

