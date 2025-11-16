Vb-selejtező: Magyarország–Írország

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 1–1 – ÉLŐ
Budapest, Puskás Aréna, 15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Balogh B., Bolla, Dárdai M., Gruber, Mocsi, Nagy Zs., Ötvös, Redzic, Styles, Vitális
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen, Molumby – Ogbene, Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Coventry, Dunne, Ebosele, Egan, Idah, Johnston, Kenny, Manning, McGrath, J. Taylor
Gólszerző: Lukács D. (3.), ill. Parrott (15. – 11-esből)
A csoport másik mérkőzésén
15.00: Portugália–Örményország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!