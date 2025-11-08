Nemzeti Sportrádió

Redzic Damir álma teljesült: Szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 11:05
null
(Fotó: DAC)
Címkék
Magyarország magyar válogatott Redzic Damir
Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, hogy aztán a DAC futballistájaként kapjon meghívót a válogatott keretébe: a fiatal szélső, Damir Redzic alig várja, hogy hétfőn megérkezzen Telkibe.

– Nemrégen fejezték be a délelőtti edzést: jókedvűen végezte a gyakorlatokat?     
– A hangulatomra nem lehet panasz – kezdte lapunknak adott interjúját Redzic Damir, aki hétfőn már Telkiben lesz, miután Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a november 13-i, Örményország elleni idegenbeli, valamint a három nappal későbbi, Írország elleni hazai világbajnoki selejtezőre készülő keretbe. – Mióta megtudtam, hogy én is készülhetek a következő mérkőzésekre, különösen feldobott és izgatott vagyok. Nem tagadom, amikor meghallottam a nevemet a televízióban, elképesztő büszkeség töltött el.

– Marco Rossi korábban személyesen is láthatta, hogyan teljesít a DAC-ban, szeptemberben Pozsonyban a Slovan elleni mérkőzést a helyszínen nézte meg. Igaz, hogy a médiából tudta meg, hogy a kapitány ott lesz?     
– Az interneten olvastam, hogy Marco Rossi szeretne személyesen is megnézni, és ott lesz a Slovan elleni mérkőzésünkön. Tudtam, eljött az én időm! Próbáltam úgy teljesíteni, hogy felhívjam magamra a figyelmet, és úgy utazzon haza Budapestre, hogy megérte időt és energiát fektetni a feltérképezésemre. Azt sem tagadom, miután jól ment a játék, eljátszottam a gondolattal, milyen lenne, ha októberben az én nevem is elhangzana a kerethirdetéskor.

– Az elmúlt egy-másfél évben rengeteget fejlődött, ugrásszerűen javult a teljesítménye, akik ismerik, azt mondják, nem is lehet önre ismerni: minek köszönhető ez?     
– Fizikailag végre rendben vagyok. Márciusban leszek huszonhárom éves, de már most egy életre megtanultam, az egészségnél nincsen fontosabb. Korábban sok sérüléssel bajlódtam, genetikai „adottságból” következően sajnos mind a két combhajlító izmommal gond volt. Sokat szenvedtem, míg Finnországban meg nem műtött egy specialista. Mióta rendben vagyok és a rehabilitáción is túlestem, végre nem kell edzéseket, meccseket kihagynom. A mostani jó formám leginkább ennek köszönhetem. A felkészülést végig tudtam csinálni, egyetlen tréninget sem hagytam ki, a DAC-nál pedig kiváló szakemberek foglalkoznak velem. Végre játszom és élvezem a futballt!

– A Ferencvároshoz tizennégy éves korában került, és bár bemutatkozott az NB I-ben, előbb kölcsönbe, majd végleg Dunaszerdahelyre került. Nem csalódott a Fradinál történtek miatt?     
– Nincs bennem rossz érzés. Sajnos akkoriban még az említett sérülések nehezítették a pályafutásomat. Az utánpótlásban még csak csak-csak átvészeltem ezt, ám a felnőttcsapathoz kerülve már nagy hatása volt. Számtalanszor fordult elő, hogy míg a többiek az edzőpályán gyakoroltak, én a konditeremben erősíthettem. Egyszerűen nem tudtam magamat igazán megmutatni. Mire felépültem és ismét jó formába kerültem, jött az újabb sérülés. A mai napig figyelemmel követem a csapat mérkőzéseit, sőt, Fradi-szurkoló is vagyok – ki ne szeretne egy ilyen nagy klub kötelekébe tartozni?! S ki tudja, talán egyszer karrierem során játszom majd még a Ferencvárosban.

– Pécsen született, alig múlt ötéves, amikor Harkányban elkezdett futballozni. Nem érdekelte semmi más, csak a labda?     
– Édesapám a mai napig emlegeti, mennyit hordott edzésre. A házunktól huszonöt perc autóútra volt a harkányi focipálya, elvitt, megvárt a parkolóban, majd siettünk haza, mert amikor már iskolába jártam, este még a leckét is meg kellett csinálni. Apuval rendkívül szoros a kapcsolatunk, nyugodtan mondhatom, ő egyben a legjobb barátom is.

– Kritikus önnel vagy inkább bátorítja?     
– Szigorú, ám ennek én igazából örülök. Apu bosnyák származású, de anyanyelvi szinten beszél ő is magyarul, megszoktam, hogy először a negatívumokra hívja fel a figyelmemet, tudom, azért, hogy még jobb legyek, hogy még inkább inspiráljon. Édesanyám is közel áll hozzám, a család számomra nagyon fontos. A szüleimmel naponta többször beszélek telefonon.

– Mit szóltak, amikor megtudták, hogy bekerült a válogatott keretébe?     
– A sajtótájékoztató után rögtön elküldték a telefonomra a jelenetet, amikor Marco Rossi a nevemet mondja.           

– Mire számít?     
– Az a legfontosabb, hogy az edzéseken megmutassam, lehet rám építeni, nem vagyok ijedős típus. Nyitott szemmel járok majd az edzőtáborban, nagy élmény lesz ilyen nagyszerű futballistákkal együtt készülni. Szoboszlai Dominiktól sokat szeretnék tanulni, ő igazi példakép. 

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)  

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

Magyarország magyar válogatott Redzic Damir
Legfrissebb hírek

Remek hírek, Tóth Balázsnak jóval kevesebbet kell kihagynia

Magyar válogatott
Tegnap, 11:31

Tóth Balázs legalább három hónapig nem védhet – hivatalos

Légiósok
2025.11.06. 19:25

Nagy Zsolt: Jó lenne jövőre Messivel mezt cserélni

Magyar válogatott
2025.11.06. 17:41

Keretet hirdettek az írek a mieink és a portugálok elleni vb-selejtezőre

Foci vb 2026
2025.11.06. 11:33

Megvan, kit hívott be Marco Rossi a sérült Tóth Balázs helyett a válogatottba

Magyar válogatott
2025.11.06. 11:19

Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül

Magyar válogatott
2025.11.06. 11:09

Mocsi Attila: Érzem, hogy vezérként tekintenek rám a Rizesporban

Magyar válogatott
2025.11.06. 09:54

Nem ez a két harc a végső – Bobory Balázs publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.05. 23:35
Ezek is érdekelhetik