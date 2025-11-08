Redzic Damir álma teljesült: Szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

– Nemrégen fejezték be a délelőtti edzést: jókedvűen végezte a gyakorlatokat?

– A hangulatomra nem lehet panasz – kezdte lapunknak adott interjúját Redzic Damir, aki hétfőn már Telkiben lesz, miután Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a november 13-i, Örményország elleni idegenbeli, valamint a három nappal későbbi, Írország elleni hazai világbajnoki selejtezőre készülő keretbe. – Mióta megtudtam, hogy én is készülhetek a következő mérkőzésekre, különösen feldobott és izgatott vagyok. Nem tagadom, amikor meghallottam a nevemet a televízióban, elképesztő büszkeség töltött el.

– Marco Rossi korábban személyesen is láthatta, hogyan teljesít a DAC-ban, szeptemberben Pozsonyban a Slovan elleni mérkőzést a helyszínen nézte meg. Igaz, hogy a médiából tudta meg, hogy a kapitány ott lesz?

– Az interneten olvastam, hogy Marco Rossi szeretne személyesen is megnézni, és ott lesz a Slovan elleni mérkőzésünkön. Tudtam, eljött az én időm! Próbáltam úgy teljesíteni, hogy felhívjam magamra a figyelmet, és úgy utazzon haza Budapestre, hogy megérte időt és energiát fektetni a feltérképezésemre. Azt sem tagadom, miután jól ment a játék, eljátszottam a gondolattal, milyen lenne, ha októberben az én nevem is elhangzana a kerethirdetéskor.

– Az elmúlt egy-másfél évben rengeteget fejlődött, ugrásszerűen javult a teljesítménye, akik ismerik, azt mondják, nem is lehet önre ismerni: minek köszönhető ez?

– Fizikailag végre rendben vagyok. Márciusban leszek huszonhárom éves, de már most egy életre megtanultam, az egészségnél nincsen fontosabb. Korábban sok sérüléssel bajlódtam, genetikai „adottságból” következően sajnos mind a két combhajlító izmommal gond volt. Sokat szenvedtem, míg Finnországban meg nem műtött egy specialista. Mióta rendben vagyok és a rehabilitáción is túlestem, végre nem kell edzéseket, meccseket kihagynom. A mostani jó formám leginkább ennek köszönhetem. A felkészülést végig tudtam csinálni, egyetlen tréninget sem hagytam ki, a DAC-nál pedig kiváló szakemberek foglalkoznak velem. Végre játszom és élvezem a futballt!

– A Ferencvároshoz tizennégy éves korában került, és bár bemutatkozott az NB I-ben, előbb kölcsönbe, majd végleg Dunaszerdahelyre került. Nem csalódott a Fradinál történtek miatt?

– Nincs bennem rossz érzés. Sajnos akkoriban még az említett sérülések nehezítették a pályafutásomat. Az utánpótlásban még csak csak-csak átvészeltem ezt, ám a felnőttcsapathoz kerülve már nagy hatása volt. Számtalanszor fordult elő, hogy míg a többiek az edzőpályán gyakoroltak, én a konditeremben erősíthettem. Egyszerűen nem tudtam magamat igazán megmutatni. Mire felépültem és ismét jó formába kerültem, jött az újabb sérülés. A mai napig figyelemmel követem a csapat mérkőzéseit, sőt, Fradi-szurkoló is vagyok – ki ne szeretne egy ilyen nagy klub kötelekébe tartozni?! S ki tudja, talán egyszer karrierem során játszom majd még a Ferencvárosban.

– Pécsen született, alig múlt ötéves, amikor Harkányban elkezdett futballozni. Nem érdekelte semmi más, csak a labda?

– Édesapám a mai napig emlegeti, mennyit hordott edzésre. A házunktól huszonöt perc autóútra volt a harkányi focipálya, elvitt, megvárt a parkolóban, majd siettünk haza, mert amikor már iskolába jártam, este még a leckét is meg kellett csinálni. Apuval rendkívül szoros a kapcsolatunk, nyugodtan mondhatom, ő egyben a legjobb barátom is.

– Kritikus önnel vagy inkább bátorítja?

– Szigorú, ám ennek én igazából örülök. Apu bosnyák származású, de anyanyelvi szinten beszél ő is magyarul, megszoktam, hogy először a negatívumokra hívja fel a figyelmemet, tudom, azért, hogy még jobb legyek, hogy még inkább inspiráljon. Édesanyám is közel áll hozzám, a család számomra nagyon fontos. A szüleimmel naponta többször beszélek telefonon.

– Mit szóltak, amikor megtudták, hogy bekerült a válogatott keretébe?

– A sajtótájékoztató után rögtön elküldték a telefonomra a jelenetet, amikor Marco Rossi a nevemet mondja.

– Mire számít?

– Az a legfontosabb, hogy az edzéseken megmutassam, lehet rám építeni, nem vagyok ijedős típus. Nyitott szemmel járok majd az edzőtáborban, nagy élmény lesz ilyen nagyszerű futballistákkal együtt készülni. Szoboszlai Dominiktól sokat szeretnék tanulni, ő igazi példakép.

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország