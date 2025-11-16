Nemzeti Sportrádió

Könnyek között értékelte az írek hőse a győzelmet

H. Á.H. Á.
2025.11.16. 18:33
null
Parrott (balra) boldoggá tette Írországot (Fotó: Getty Images)
Vasárnap délután az ír válogatott az utolsó pillanatban szerzett góllal 3–2-re legyőzte Magyarországot a budapesti Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn, s ezzel a mieinket megelőzve csoport kiharcolta a pótselejtezős részvétel lehetőségét. A mérkőzés hőse az íreknél mesterhármast szerző Troy Parrott volt, aki örömkönnyeivel küzdve összegezte a mérkőzést a lefújás után.

Az ír nemzeti csapatban első mesterhármasát szerző Troy Parrott az elmúlt négy napban szerzett öt válogatott góljával kitörölhetetlenül beírta magát az ír labdarúgás történelmének legfényesebb lapjaira, gyakorlatilag egymaga vitte ki Írországot a pótselejtezőre. A 23 éves csatár két csütörtöki góljával Írország legyőzte Portugáliát – s a találkozó után a mérkőzést élete addigi legnagyszerűbb estéjének nevezte –, majd jött a vasárnapi budapesti mérkőzés, ahol a 96. percben szerezte meg a győztes gólt. A holland AZ-ben szereplő támadó a mérkőzés után a találkozót Írországban közvetítő ír közszolgálati tv kamerája előtt értékelt – könnyek között, szipogva. 

„Bocsánat, de most nagyon tele vagyok az érzelmekkel, tényleg. De ezek örömkönnyek. Micsoda este!” – kezdte Parrott, majd kitért rá, hogy mi zajlott első góljánál, a tizenegyesnél, miért várt annyit. – „A játékvezető azt mondta, hogy várjam meg, amíg jelt ad, hát én vártam. Azt nem tudom, hogy maradtam ilyen higgadt a hosszú másodpercek alatt, de azt mondom, hogy inkább legyen rajtam egy ilyen jellegű nyomás és aztán történjék bármi, minthogy másra toljam át és ne legyen hozzá közöm. Legyen az én kezemben a felelősség és dönthessek én. Az igazság az, hogy azért imádjuk a futballlt, mert ilyen dolgok megtörténhetnek, mint a mai. Imádom ahonnan származom, és itt van a családom is, ez a mai meccs pedig most mindent, az egész világot jelenti a számomra. Édesanyám is itt van, nagyon büszke rám. A portugálok elleni meccs után azt mondtam, hogy ezért vannak az álmok, de ez a mai... Nem hiszem el még mindig, hogy mi történt. Nem gondolnám, hogy volt valaha jobb estém. Ez az egész egy tündérmese. Még csak álmodni sem mertem volna, hogy ilyesmi történik” – fogalmazott az írek hőse, akinek, az őt kérdező riporter megfogalmazása szerint egy ország hálás és mond köszönetet.

 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

