„Alacsonyabbak a fizetések, mint Magyarországon, de több a fiatal” – a Lendva az élvonal felé menetel





Az NK Nafta 2024-ben a másodosztály második helyét megszerezve már a rájátszásra készült, de a Rogaska kizárása miatt plusz mérkőzés nélkül sikerült kiharcolni a feljutást az első osztályba. Az élvonalban nagy harcot vívott idén a bennmaradásért, de két kulcsembere megsérült a bajnoki hajrában, és végül egy ponttal lemaradt az osztályozóról, így kiesett. A lendvai egyesület eddig szakmai szempontból tulajdonképpen az NB I-es ZTE FC második számú csapatának volt tekinthető, a zalaiak számára fejlesztettek játékosokat, hiszen 2017-től Végh Gábor irányította elnökként, aki a zalaegerszegi klubnak is a tulajdonosa volt. Idén nyáron azonban változott a helyzet, hiszen Zalaegerszegen tulajdonosváltás történt, így Végh Gábor most már csak az NK Naftát vezeti, melynél az idény előtt azt a célt határozta meg a vezetőség, hogy két éven belül szeretnének visszajutni a szlovén élvonalba. Ehhez képest a csapat úgy kezdte az új idényt, hogy 12 meccset megnyert és egyszer játszott döntetlent, így 37 ponttal, veretlenül vezeti a tabellát a 35 ponttal 2. helyen álló, ugyancsak veretlen NK Brinje Grosuplje előtt.

„A nyáron, a kiesést követően teljesen kicserélődött a keret, három játékosunk maradt a tavaszi csapatból, és nem gondoltuk volna mi sem, hogy az átalakulás ennyire gyors és zökkenőmentes lesz – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az NK Naftát 2023 óta irányító vezetőedző, Bozsik József. – Korábban is jellemző volt nálunk az átlagosnál nagyobb játékosmozgás, így azzal számoltunk hogy ez nagy kihívás lesz az eredményesség szempontjából. Ugyanakkor megfelelő tapasztalattal is rendelkezünk már ennek a kezelésében és nagyon örülünk, hogy a csapatépítési folyamatokat ilyen jól sikerült menedzselnünk, ez mindenképpen emeli az elért eredményeink értékét.”

Bozsik József (jobbra) 2023 óta irányítja a lendvaiakat (Fotó: facebook.com/nafta1903)

Bozsik József a csapat két magyar kulcsemberéről, a 21 évesen a védelem oszlopának számító, már az előző idényben is Lendván futballozó Dragóner Áronról és a nyáron a Honvédtól igazolt támadó, a szintén 21 éves, 12 bajnokin négy gólt szerző és két gólpasszt adó Keresztes Noelről is beszélt (a harmadik magyar a keretben a második számú kapus, Németh Ervin).

„A lendvai projekt lényege az is, hogy a magyar tehetségek számára átmenetet tudjunk képezni a karrierjükben a magyar bajnokság és egy külföldi bajnokság között. Azzal, hogy bár légiósként, de mégis magyaros közegben, magyar szakemberek iránymutatása mellett fejlődhetnek tovább, persze ugyanúgy be kell tudniuk illeszkedni egy idegen közegbe, számos más külföldi játékos közé, alkalmazkodniuk kell a hazai, szlovén játékosokhoz, hiszen itt ők a vendégek. Áron már az első évben is sokat fejlődött nálunk a védekezés terén, most pedig a labdabirtoklásban tud még inkább előrelépni. Noelnek pedig a tempóhoz kell alkalmazkodnia, mert minden csapat rendkívül kezdeményező, védekezésben és támadásban is, és nagyon nyíltak a mérkőzések, ami azt jelenti hogy nagy tempóban kell közlekedni oda-vissza a két tizenhatos között, de a góljai jelzik, hogy jó úton jár.”

Ahogy a Nafta is jó úton jár, hiszen vasárnap, hazai pályán a 2. helyen álló Grosuplje elleni rangadót is esélyesként várhatja. Ebben nagy szerepe van a nyáron Zalaegerszegről „átigazolt” sportigazgatónak, Sallói Istvánnak is.

„Megkönnyítette számomra a váltást, hogy a kiszemelt játékosok már ismerték az edzőnket, Végh Gábor pedig egy olyan költségvetést biztosított, amely révén meghatározó játékosokat tudtunk szerződtetni – mondta megkeresésünkre új megbízatása kapcsán Sallói István. – Gondolok például a jelentős első osztályú rutinnal rendelkező Amadej Marosára, aki már kilenc gólt szerzett, és a jó rajt után így megcélozhatjuk a feljutást. Ugyanakkor hozzá kell tenni, itt jóval alacsonyabbak a fizetések, mint Magyarországon, az élvonalban is bruttó négy-ötezer euró, a másodosztályban pedig még alacsonyabb, tehát a másodosztályban az otthonihoz képest kisebb büdzsével is a feljutásért lehet harcolni, de több a fiatal játékos. Szlovéniában minden labdarúgónak az a célja, hogy minél előbb külföldre tudjon igazolni nagyobb fizetésért, és mivel nálunk rendezettek a viszonyok, jó az infrastruktúra, ezért szívesen jönnek hozzánk játszani, mert hisznek abban, hogy a klubbal együtt előre tudnak lépni a pályafutásukban. Ezért is szeretnék minél előbb feljutni, de nem könnyű, mert csak a bajnok jut fel, a második helyen végző csapat osztályozót játszik az élvonal kilencedik helyezettjével.”

Sallói István arról is beszélt, hogy Szlovéniában is vannak a keretet érintő kötöttségek. Két 2004-es vagy azután született szlovén játékosnak mindig a kezdőcsapatban kell lennie, ha ez nem teljesül, akkor az pontlevonással jár, de lényegtelen, mennyit van a pályán. Ám a legtöbb csapatban nemcsak kettő, hanem öt-hat, sőt olykor kilenc fiatal is játszik egy bajnokin (a Nafta Sezana elleni győztes meccsén például a két csapatban összesen kilenc 2004. január 1. után született játékos szerepelt a kezdőcsapatban). A meccsekre maximum 20 játékost lehet nevezni, ebből 12-nek szlovénnak kell lennie.

„Szembesültem újdonságokkal Magyarországhoz képest. Infrastruktúrában a magyar futball sokkal előrébb jár. Szlovéniában kihívást jelent a pályák megfelelő állapotának fenntartása, pláne kedvezőtlen időjárási körülmények között. A másodosztályban lehet amatőr szerződést is kötni, az opciós szerződések rendszere pedig itt nem működik, megszűnések, kizárások is előfordulnak. Viszont több külföldi befektető érdeklődését is felkeltette a sok fiatal játékos. Van orosz, olasz és török tulajdonos is, és mindenki, aki a futballban dolgozik, tökéletesen beszél angolul, ami megkönnyíti a kommunikációt” – tette hozzá a sportigazgató.

2. SNL (SZLOVÉN MÁSODOSZTÁLY)

Az élcsoport állása 13 forduló után:

1. NK Nafta 37 pont

2. Grosuplje 35 pont

3. Triglav 28 pont

Az 1. helyezett feljut, a 2. osztályozót játszik.

A KÖVETKEZŐ FORDULÓBAN

Vasárnap

15.00: Nafta Lendva–Grosuplje

Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin