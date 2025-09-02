Yaakobishvili Antal kihagyja az U21-es válogatott meccsét

A kihirdetett keretből a Videoton támadója, Kovács Patrik Márk sérülés miatt hiányzik, és ezúttal nem lesz ott az együttesben Yaakobishvili Antal, a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra védője sem – írja az mlsz.hu.

„Néhány hete kerültem az új csapatomhoz, és jelenleg minden egyes edzés rengeteget segíthet abban, hogy sikerüljön beverekednem magam a kezdőcsapatba – idézte a szövetség honlapja Yaakobishvili Antalt. – Speciális helyzet a mostani, hiszen a spanyol másodosztály nem áll le a válogatott meccsek szünetében, akár a teljes szezonomat meghatározhatja a következő egy-két hét, ezért a klubommal történt egyeztetések után magam kértem meg Szélesi Zoltánt, hogy kivételesen tekintsen el a meghívásomtól. Ezúton is köszönöm a szakmai stáb támogatását, bízom benne, hogy a mostani távolmaradásom hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb játékba lendüljek a klubomban, és októberben jó formában csatlakozhassak ismét az U21-es kerethez.

Dénes Vilmos az átigazolási időszak hajrájában külföldre igazolt, ezért az első két napban még nem gyakorolt a többiekkel, míg Okeke Michael és Dragoner Áron kedden érkezett meg Telkibe, előbbi délután már edzett, utóbbi regenerációs gyakorlatokat végzett a tegnapi bajnokija után.

Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár a csapatra, amely 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal szombaton utazik el Litvániába, a jövő kedden magyar idő szerint 18 órakor kezdődő összecsapásra.

AZ U21-ES VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dala Martin (Puskás Akadémia), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia)

Védők: Dragoner Áron (Nafta – Szlovénia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Kovács Patrik (MTK Budapest), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Tóth Rajmund (ETO FC), Umathum Ádám (Csákvár)

Középpályások: Bakti Balázs (ZTE FC), Németh Hunor (MTK Budapest), Okeke Michael (Manchester City – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tuboly Máté (DAC – Szlovákia), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vingler László (ETO FC)

Támadók: Babos Bence (Diósgyőr VTK), Dénes Csanád Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Horváth Kevin (Paksi FC), Huszár Marcell (ETO FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Klausz Milán (ZTE FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC)