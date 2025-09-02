Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Antal kihagyja az U21-es válogatott meccsét

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.09.02. 21:08
null
Yaakobishvili Antal nem lesz ott a litvánok ellen (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
Yaakobishvili Antal magyar U21-es válogatott U21-es válogatott
Az U21-es válogatott szeptember 9-én kezdi meg a szereplést az Eb-selejtező sorozatban, az első mérkőzését Litvániában játssza le a házigazdák ellen, ám ezen biztosan nem lesz ott Yaakobishvili Antal – számolt be róla a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja kedden este.

A kihirdetett keretből a Videoton támadója, Kovács Patrik Márk sérülés miatt hiányzik, és ezúttal nem lesz ott az együttesben Yaakobishvili Antal, a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra védője sem – írja az mlsz.hu.

„Néhány hete kerültem az új csapatomhoz, és jelenleg minden egyes edzés rengeteget segíthet abban, hogy sikerüljön beverekednem magam a kezdőcsapatba – idézte a szövetség honlapja Yaakobishvili Antalt. – Speciális helyzet a mostani, hiszen a spanyol másodosztály nem áll le a válogatott meccsek szünetében, akár a teljes szezonomat meghatározhatja a következő egy-két hét, ezért a klubommal történt egyeztetések után magam kértem meg Szélesi Zoltánt, hogy kivételesen tekintsen el a meghívásomtól. Ezúton is köszönöm a szakmai stáb támogatását, bízom benne, hogy a mostani távolmaradásom hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb játékba lendüljek a klubomban, és októberben jó formában csatlakozhassak ismét az U21-es kerethez.

Dénes Vilmos az átigazolási időszak hajrájában külföldre igazolt, ezért az első két napban még nem gyakorolt a többiekkel, míg Okeke Michael és Dragoner Áron kedden érkezett meg Telkibe, előbbi délután már edzett, utóbbi regenerációs gyakorlatokat végzett a tegnapi bajnokija után.

Szerdán egy, csütörtökön két edzés vár a csapatra, amely 20 mezőnyjátékossal és 3 kapussal szombaton utazik el Litvániába, a jövő kedden magyar idő szerint 18 órakor kezdődő összecsapásra.

AZ U21-ES VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dala Martin (Puskás Akadémia), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia)
Védők: Dragoner Áron (Nafta – Szlovénia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Kovács Patrik (MTK Budapest), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Tóth Rajmund (ETO FC), Umathum Ádám (Csákvár)
Középpályások: Bakti Balázs (ZTE FC), Németh Hunor (MTK Budapest), Okeke Michael (Manchester City – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tuboly Máté (DAC – Szlovákia), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vingler László (ETO FC)
Támadók: Babos Bence (Diósgyőr VTK), Dénes Csanád Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Horváth Kevin (Paksi FC), Huszár Marcell (ETO FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Klausz Milán (ZTE FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (DVSC)

 

Yaakobishvili Antal magyar U21-es válogatott U21-es válogatott
Legfrissebb hírek

Yaakobishvili Áron a Las Palmas elleni idegenbeli döntetlennel debütált az Andorra kapujában

Spanyol labdarúgás
2025.08.17. 23:33

Testvérét követte Yaakobishvili Antal, eldőlt a jövője – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.08.15. 11:39

A Real Madrid Xabi Alonso vezetésével vágna vissza a Barcelonának

Spanyol labdarúgás
2025.08.15. 08:40

Yaakobishvili Antal testvére csapatához kerülhet kölcsönben – sajtóhír

Légiósok
2025.08.14. 18:11

Áron után Yaakobishvili Antal is klubot válthat idén nyáron – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.08.05. 16:00

Felkészülés: Nagy Ádám és Yaakobishvili Antal kezdőként, Nego és Fenyő csereként lépett pályára

Légiósok
2025.07.30. 20:42

Nem csak a felnőttválogatottal képes kibabrálni Albánia – kikapott U21-es nemzeti csapatunk

Magyar válogatott
2025.06.05. 21:25

A Yaakobishvili fivérek egyelőre az U21-es válogatottban akarnak bizonyítani

Magyar válogatott
2025.06.04. 20:20
Ezek is érdekelhetik