Rossi: Akinek nincs az egekben a motivációja a portugálok ellen, az rossz munkát választott

Marco Rossi az írek elleni mérkőzés (2–2) felelevenítésével kezdett.

„A bírói döntések természetesen sok mindent befolyásoltak, amellett, hogy Sallai Rolandot nélkülözünk kell, ne felejtsük el azt sem, hogy több játékosunk sárga lapot kapott, emiatt eltiltás veszélye fenyegeti őket. A játékvezetők, akárcsak a játékosok, meg kell, hogy értsék, mi forog kockán. Ezekkel a döntésekkel jelentősen befolyásolhatják egy csapat jövőbeli mérkőzéseit.”

„Nekünk az a feladatunk, hogy koncentráltak maradjunk. Nagyon nagy közönség, sok család és kisgyermek előtt fogunk játszani. A lényeg, hogy végig mosoly maradjon az arcu(n)kon.”

A szövetségi kapitány beszélt az írek ellen a mezőny szinte minden pontján feltűnő Szoboszlai Dominik csapaton belül betöltött szerepéről is.

„Dominik a legnagyobb tudású játékosunk. Ne feledjük el azt sem, hogy nagy egyéniség, tudja kezelni a nyomást! Főleg Magyarországon nagyon sokat várnak mindig tőle, gólokat, gólpasszokat. Ne feledjük el azonban, hogy ő is ember! Neki is lehetnek rossz napjai.”

A szövetségi kapitány arról is beszélt, kiderül, ki mennyire tudott feltöltődni az írek elleni meccs óta, emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy portugáliai kollégája, Roberto Martínez jóval mélyebb kerettel dolgozhat.

„Nagyon örülnék a jó eredménynek, ami azt jelentené, hogy pontokkal mennénk haza. Meg kell próbálnunk nyerni, de minimum döntetlent kell elérnünk. Tudom azt is, hogy rengeteg nehézséggel állunk szemben. A legfontosabb az, hogy kihajtsák magukat a pályán, lélekkel játsszanak! Ha egy futballistának lehetősége nyílik egy olyan csapat ellen pályára lépnie, amely tele van világklasszisokkal, ráadásul egy legenda, Cristiano Ronaldo is ott van, akkor ha a motivációja nincs az egekben, az azt jelenti, hogy rossz munkát választott és nem kellene a labdarúgással foglakoznia. Emelt fővel kell lejönnünk a pályáról, meg kell nehezítenünk a dolgukat! Nem szabad elveszítenünk a reményt! A futballban bármi megtörténhet.”

Rossi kitért a világbajnoki kijutás esélyeire is.

„Nincs jelentősen több okunk az optimizmusra, mint az elmúlt negyven évben. Annak nagyon örülök persze, hogy a közönség derűlátó, mivel Magyarországon ha a pohár félig van töltve, akkor azt az emberek jelentős része félig üresnek látja, sokan pesszimisták. Emiatt is nagyon örülök, hogy támogató közönségünk van.”

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)