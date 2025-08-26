A vb-selejtezőre készülő keretbe kerülhet Ötvös Bence

Elérkezett a nagy nap. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden 13 órakor felsorolja azon labdarúgók nevét, akikre számít a világbajnoki selejtező első és második mérkőzésén, a szeptember 6-i, Írország elleni idegenbeli, valamint a 9-i, Portugália elleni hazai összecsapáson. Nézzük csapatrészek szerint, mi várható a keddi sajtótájékoztatón!

KAPUSOK

Talán a leginkább egyértelmű csapatrész. Miután Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes lett az együttes első számú kapusa, mellette Szappanos Péternek is bérelt helye van a keretben. Ahogyan a Ferencváros játékosa, a Puskás Akadémiába szerződő kollégája is remek teljesítményt nyújt, bármelyikük bevethető Írország és Portugália ellen. A harmadik számú vélhetően a júniusban Azerbajdzsánban (2–1-es győzelem) bemutatkozó Tóth Balázs lesz, aki az angol másodosztályú Blackburnben mind a három bajnokin végig védett, a jelek szerint a klub első számú kapusa ebben az idényben.

VÉDŐK

Nem kérdéses, a védelem oszlopa Willi Orbán, az RB Leipzig kiválósága, vélhetően szeptemberben is neki kell összefognia a hátsó alakzatot. Mellette a jobb oldali belső védő poszton Balogh Botond és Mocsi Attila jöhet szóba, előbbi a Parmában eltiltás miatt nem játszott a Serie A nyitó fordulójában a Juventus ellen, utóbbi a török élvonalbeli Rizespor alapembere. Továbbá az angol harmadosztályú Plymouth hátvédje, Szűcs Kornél is jó teljesítményre képes ezen a poszton, ő játékban van, az eddigi öt fordulóban végig pályán volt. A bal oldali védőket vizsgálva Dárdai Márton (Hertha) és Szalai Gábor (FTC) küzdhet majd a bevetésért, s hosszú idő után Szalai Attila neve is elhangozhat a válogatott kerethirdetésén: a 27 esztendős hátvéd Törökországba visszatérve a Kasimpasában rögtön a kezdőcsapat tagja lett, s szeptemberig jó néhány játékpercet gyűjthet. Ha jó formába lendül, hasznos lehet az írek és a portugálok ellen. A védelmet tekintve előfordulhat, hogy lesz meglepetés, a nagyszerűen szereplő, a Konferencialiga-selejtezőben a Rapid Wien elleni rájátszás visszavágójára készülő ETO-ban Miljan Krpics és Csinger Márk egyaránt meggyőző teljesítményt nyújt.

KÖZÉPPÁLYÁSOK

A pálya két szélére adva van a négy futballista, nem meglepő módon a jobb oldalon a Rapid Wienben ragyogó teljesítményt nyújtó Bolla Bendegúz és a Le Havre-ben folyamatosan játszó Loic Nego helye biztos, míg a balon a liverpooli Kerkez Milos és a felcsúti Nagy Zsolt küzdhet a játékpercekért. A pálya közepét tekintve Schäfer András (Union Berlin), Dárdai Bence (Wolfsburg), Tóth Alex (FTC), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nikitscher Tamás (Real Valladolid) neve bizonyosan elhangzik a keddi kerethirdetésen, s jó esély van az ETO egyik kulcs­embere, Vitális Milán újbóli behívására, valamint Kata Mihály (MTK) és Callum Styles (West Bromwich) kerettagságára is. A középpályán új név lehet Ötvös Bencéé, aki a nyáron szerződött Paksról a Ferencvárosba, s rögtön alapembere lett a bajnoki címvédőnek. Több poszton bevethető, megbízható labdarúgó, aki adott esetben a védelemben is hasznos, a legkevésbé sem lenne meglepő a meghívása. Az azeri bajnok Qarabag elleni Bajnokok Ligája-rájátszás első, budapesti mérkőzésén (1–3) bokasérülést szenvedett, de jó ütemben javul az állapota, hamarosan visszatérhet. A középpályássor összetétele a taktikától és formációtól is függ, ezekkel a futballistákkal mindenesetre jól lehetne sakkozni az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőn.

TÁMADÓK

Egyértelmű: Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb és legmagasabban jegyzett magyar futballista, így a szeptemberi vb-selejtező meccseken a csapat élére kell állnia. A Liverpool kiválóságának minden képessége megvan ahhoz, hogy az együttes vezére legyen, a támadósorban pedig Varga Barnabással (FTC) és Sallai Rolanddal (Galatasaray) remek hármast alkot. Ők bizonyosan ott lesznek a keretben, alighanem Csoboth Kevin (St. Gallen) is, ugyanakkor Gazdag Dániel (Columbus Crew) kimaradhat. Visszatérő kérdés, hogy Varga Barnabás mellett ki lehet az a középcsatár, aki jól illene Marco Rossi taktikájába, és adott esetben az FTC csatárának megfelelő alternatívája lehetne. Nos, Tóth Barna bebizonyította a Paksban, hogy remek fizikai adottságai mellett ügyesen bánik a labdával, gólokat szerez, s a fellőtt labdát jó százalékban tartja meg. Persze nem ugyanaz az NB I-ben jól teljesíteni és a klasszis portugál védők gyűrűjében érvényesülni, de láttunk már olyan paksit, aki klubja után a válogatottban is kiválóan futballozott… Szóba jöhet még a támadószekcióban az NB I góllövőlistájának első két helyezettje, Molnár Rajmund (MTK) és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) is, mindketten kiváló formában kezdték el az idényt, gyorsaságukból, technikai tudásukból és gólérzékenységükből talán a nemzeti csapat is profitálhat.

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország