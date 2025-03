Szoboszlai Dominik: Akik akkor nem szurkolnak nekünk, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak, amikor nyerünk

Nem sikerült benn maradnia a Nemzetek Ligája A-ligájában a magyar labdarúgó-válogatottnak. A törökök elleni, 3–0-ra elvesztett visszavágó után Szoboszlai Dominik azoknak is üzent, akik most örülnek a válogatottunk B-ligába való kiesésének. Emellett a vb-selejtezőkre is előretekintett, és az újoncok teljesítményéről is beszélt.

„Össze kell kapnia magát a társaságnak, beleértem saját magamat is, és kitalálni nyárra valami olyat, ami előre visz minket, a vb-selejtezőkön segíteni fog. Olyan játékosokra van szükség, akik negyven év után ismét világbajnokságon szeretnének szerepelni, s akkor újra történelmet írhatunk. Ez a terv” – mondta Szoboszlai Dominik előretekintve az őszi vb-selejtezőkre. Videónkban arról is beszél, hogy a válogatottnak vissza kell térnie ahhoz, amiben a legjobb. Eltért-e attól? Erre is válaszolt, ahogy arra is, hogy melyik ligában van a helye a mieinknek a Nemzetek Ligájában. Emellett szót ejt a törökök ellen bemutatkozó Dárdai Bence és Tóth Alex teljesítményét, valamint azt is elmondja, neki melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése az A-ligában. Végül arról beszélt, hogy azok az emberek, akik most boldogok, hogy kiesett a válogatottunk a B-ligába, azok a legközelebb nem lesznek azok, mert vissza fogunk jutni az A-ba. Úgy fogalmazott: akik akkor nem szurkolnak nekünk, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak, amikor nyerünk.