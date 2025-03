Marco Rossi: Minden felelősséget vállalok, az én hibám, hogy visszacsúsztunk a B-ligába, de...

„A lélektanon dolgoznunk kell a következő időszakban. Isztambulban és itthon is két-két gólt kaptunk pár perc leforgása alatt. Ezt ki kell javítani a játékunkban, mert nem is emlékszem, hogy történt-e már ilyen korábban... Hiába kapunk gólt, nem állhatunk meg, mégis megtettük, ráadásul kétszer. Rá kell jönnünk, mi ennek igazából az oka” – kezdte értékelését Marco Rossi, aki beszélt a rengeteg elpuskázott lehetőségről is.

„Ami a helyzetkihasználást illeti, ezen a két meccsen bebizonyosodott, hogy hiába dolgozunk ki gyakorlatilag ziccereket, nem tudjuk őket kihasználni. Ki kell javítani, amit lehet, de van ebben balszerencse is. Ugyanakkor persze, ha kettővel kikapunk Isztambulban, hárommal itt, akkor nem lehet csak a balszerencsére fogni. Átmenetekből kaptunk gólokat ismét, amire fel voltunk készülve, mégis hibáztunk” – mondta, majd arra a kérdésre reagált, miért maradt ki mindkét meccsen a kezdőből Balogh Botond, s miért nem kapott kerettagságot Nagy Ádám.

„Úgy láttátok, hogy rosszul játszott ma este Fiola Attila? Kapott egy sárgát, ezért cseréltem le, de megcsinálta, amit kértem tőle. A válogatottban Fiola Attila mindig jó teljesítmény nyújt, így tette ezt ma és Isztambulban is. Tíz játékosunk az NB I-ből érkezik, azért jönnek, hogy kapjanak lehetőséget. Ami Nagy Ádámot illeti... Mindig kritikát kaptam, ha meghívtam a keretbe. Most nem hívtam meg, ezért kritizálnak. Nem a képességei miatt nem küldtem neki meghívót, hanem mert ugyan visszatért, de sokáig sérüléssel küzdött. Kulcsemberek hiányoztak ma nálunk, ami bizony bekéri az árát. Ha azt gondoljátok, van három-négy olyan játékos, akit csak úgy előhúzok a kalapból, amikor sérültjeink vannak, akkor nyugodtan üljetek ide a helyemre” – jegyezte meg válogatottunk szövetségi kapitánya, aki a debütálókról is beszélt, majd a taktikai utasításait és a kiesés tényét foglalta össze.

„Ami az újoncokat illeti: Dárdai Bence jól kezdett, de aztán elfáradt, kevésbé volt energikus. Hasonló pozitívumokat tudok elmondani Tóth Alexről, benne is van potenciál a jövőre nézve.”

„Ma este bizony volt olyan, hogy átálltunk négy védőre, próbálkoztunk ezzel is, többször belenyúltam a meccsbe. Minden felelősséget vállalok. Az én hibám, hogy visszacsúsztunk a B-ligába, de mindent megtettünk, amit csak tudtunk, ami az erőnkből kitelt. Sok körülmény ellenünk szólt, ezek vezettek idáig, de ezek nem kifogások. Megpróbáltunk taktikailag mindent, ami lehetséges.”

„Sokan mondták, hogy ez nem fontos sorozat, amikor nagy győzelmeket arattunk benne. Most, hogy kiestünk, mégis fontos? Kiváló lehetőség volt, hogy az A-ligában szerepelhettünk, de a B-divízió is remek kihívás lesz. Nem tudtunk benn maradni, mert a török válogatott erősebb volt nálunk, ezt el kell ismernünk” – zárta a sajtótájékoztatót Rossi.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT, VISSZAVÁGÓ

MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 0–3 (0–2)

Budapest, Puskás Aréna, 59 236 néző. Vezette: Zwayer (német)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fiola (Nego, a szünetben), Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 60.) – Bolla B., Dárdai B. (Nikitscher, a szünetben), Vécsei (Csoboth, 74.), Kerkez – Szoboszlai, Gazdag D. (Tóth A., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Elmali, Bardakci, Akaydin, Müldür – Yüksek (Özcan, a szünetben), Calhanoglu – Aydin (Gül, 71.), Güler (Kahveci, 64.), K. Yildiz (Akcicek, 82.) – Bardakci (Yilmaz, 64.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Calhanoglu (37. – 11-esből), Güler (39.), Bardakci (90.)

A párharc győztese: Törökország, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA-OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország 3–1

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország 0–3

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország